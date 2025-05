El vino rosado argentino que es medalla de oro: quién lo hace y cuánto cuesta

The Global Rosé Masters 2025, organizado por la reconocida publicación británica The Drinks Business., es una competencia de vinos que se inscribe entre las más influyentes a nivel global. Se distingue por su evaluación a ciegas, donde un jurado compuesto por Masters of Wine, Master Sommeliers y expertos del mundo del vino premia únicamente a los ejemplares que logran destacarse por su calidad y expresión varietal.

María Carmen Rosé 2023, el más reciente vino incorporado al portfolio de Bodegas Bianchi, ha sido galardonado con una Medalla de Oro en este prestigioso certamen.

Silvio Alberto, el winemaker, en la viña.

“Este vino nace de un terroir desafiante, de suelos pobres y pedregosos que nos exigen precisión. En las calicatas realizadas hemos podido observar cómo las raíces exploran a través de las rocas, en busca de agua y sustancias nutritivas, en este proceso van absorbiendo los compuestos calcáreos que luego le darán ese toque mineral”, explica Silvio Alberto, Chief Winemaker & Viticulture de Bodegas Bianchi. “El resultado es un rosado que combina elegancia, carácter y complejidad, con una expresión fresca y floral que refleja la identidad de Los Chacayes”, agrega.

El María Carmen Rosé 2023 es un vino elegante y complejo, elaborado a partir de una delicada combinación de Pinot Noir 35%, Cabernet Franc 30%, Merlot 25% y Malbec 10%, cultivados en Finca Enzo Bianchi, en el corazón de Los Chacayes, Valle de Uco. Con sólo 3.900 botellas producidas y una crianza de 12 meses en barricas de 4º y 5º uso, este rosado se presenta con un atractivo color, aromas intensos y frescos, con notas a flores blancas, dejos tropicales y cítricos, con reminiscencia de frutos rojos, armonizados con toques de vainilla. En boca, sorprende por su frescura, volumen y persistencia. El vino puede encontrarse en las más importantes vinotecas del país o de manera online, a un precio sugerido de $70.000.

El vino galardonado.

Este nuevo reconocimiento llega para reforzar la presencia de Bianchi en el segmento de vinos premium, demostrando la capacidad de la bodega para innovar sin perder la esencia de sus casi 100 años de historia.

“Ganar una Medalla de Oro en una competencia internacional de esta magnitud es un reconocimiento a nuestra búsqueda constante de excelencia. María Carmen Rosé es un nuevo paso en nuestro compromiso por llevar lo mejor del vino argentino al mundo, con identidad, calidad y pasión”, sostiene Pablo Glöggler, CEO de Bodegas Bianchi.