Fotos, historias y mucho amor: reviví lo mejor de la Maratón Animal 2025

No hay que ser runner ni tener a un border collie ultradeportivo para disfrutar de la Maratón Animal. Alcanzaba con tener un perro, o dos, o quince (así como leés), ganas de caminar un rato y un corazón que se enternece cada vez que uno de estos animalitos te mira con esos ojazos que dicen todo sin decir nada.

Este sábado, en el Parque Central de la Ciudad de Mendoza, cientos de personas salieron a la calle con sus mascotas en una maratón que, lejos de premiar al más rápido, celebró a ese integrante de la familia.

La propuesta consistió en recorrer poco más de 3 kilómetros a paso propio, con puntos de hidratación para los humanos y bateas con agua fresca para los de cuatro patas. Si bien hubo una largada oficial a las 10.30, lo más lindo estuvo en los encuentros, las anécdotas y las historias que fueron apareciendo a medida que se avanzaba.

Yanina Aruani, por ejemplo, no vino sola, así como tampoco fue su primera vez. “Es la tercera maratón de la Olivia”, contó con una sonrisa que se notaba orgullosa. “Ella no puede correr más porque ya está viejita, tiene siete. Así que ahora traje también a Panchito, que es su hermanito y que ahora viene por primera vez para acompañarla. Él es adoptado y ella me la regaló mi papá, así que tiene un valor muy especial”. Dijo mientras los miraba con cariño, y se notó aún más cuando mencionó que “son uno más en la familia”, desde un lugar real, cotidiano, de esos donde el perro duerme en la cama o te espera contento cuando volvés del trabajo.

Yanina Aruani junto a Pancho y Olivia. (Foto: Maru Mena/MDZ)

Un poco más allá, Elizabeth Díaz compartió la conmovedora historia de su perra, a quien encontró atropellada hace ocho años. “Tenía una fractura de columna, quedó con un carrito. Busqué a los dueños, pero nunca aparecieron… así que se quedó con nosotras”, contó, mientras su caniche Pichichi la observaba con ganas de seguir avanzando con su carrito. Para ella y su familia, no hay gran diferencia entre humanos y perros: “Somos muchos, tenemos una manada grande, somos quince. Los animales para nosotras son todo. Son incondicionales, no tienen maldad, no tienen envidia. Son lo mejor que hay”. Por supuesto, con semejante definición, no hizo falta preguntar más.

Elizabeth Díaz junto con Pichichi. (Foto: Maru Mena/MDZ)

Lo que también se repitió mucho entre los asistentes fue la elección consciente de adoptar en vez de comprar, y la defensa firme de la tenencia responsable. “El problema no es solo la cantidad de animales abandonados, sino también la idea de que tener una mascota es algo pasajero, sólo cuando es cachorrito”, explicó Elizabeth, que participa de un grupo de mujeres que castran, rescatan y reubican animales por pura voluntad. “No estamos en ninguna asociación, pero nos ayudamos entre todas porque es complicado.

Aunque en la maratón se respiró alegría, ternura y perros felices, también hubo espacio para reflexionar sobre los cambios en la forma de formar familia hoy. Ailín Aciara, que participaba por segunda vez, lo dejó claro: “Yo elegí no tener hijos. Vivo con mis animales, que son mi familia. Son sujetos de derechos, seres sintientes que requieren el mismo cuidado, la misma dedicación, que una persona”. Explicó sin vueltas. “Tienen que salir, socializar, aprender ciertas cosas… Es como cuidar a un hijo”.

Luego de la maratón, la música continuó sonando desde un parlante, y la gente se sentó junto a sus mascotas en el pastito para terminar de disfrutar de la jornada, mientras otros se pasaron por los diferentes stands de venta de ropita, comederos, correas, y todo lo esencial para un perro. La Municipalidad de Mendoza, además de promover el deporte y la vida sana, recordaron que el objetivo principal del evento era generar conciencia sobre el cuidado respetuoso de los animales.

La Maratón Animal no se trató de una carrera, sino más bien de una declaración de amor. A los perros, a los vínculos, a los que no hablan pero lo dicen todo con una mirada. Fue un rato para agradecer que existen, compartir al aire libre, y volver a casa con el corazón un poco más lleno… y las patas, quizás, un poco más cansadas.

No te pierdas la galería de fotos de la Maratón Animal:

Fotos de ternura entre humanos y sus compinches peludos. (Foto: Maru Mena/MDZ)

Así se vivió esta edición de la Maratón Animal. (Foto: Maru Mena/MDZ)

Santiago Ortiz junto a Neko. (Foto: Maru Mena/MDZ)

El Equipo de Deporte de la Municipalidad de Ciudad junto a Ulpiano Suárez. (Foto: Maru Mena/MDZ)

Más de 700 inscriptos: una manada de amor humano-animal. (Foto: Maru Mena/MDZ)

De todas las razas, tamaños y edades. Acá nadie quedó afuera. (Foto: Maru Mena/MDZ)

Paola Fernández y María Emilia Rosell. (Foto: Maru Mena/MDZ)

Por supuesto, la maratón no fue exclusivamente para perros. (Foto: Maru Mena/MDZ)

Con puntos de hidratación durante y luego de la caminata. (Foto: Maru Mena/MDZ)

Muchos vinieron por primera vez, y seguro no va a ser la última. (Foto: Maru Mena/MDZ)

Micaela Páez y Marcela Páez. (Foto: Maru Mena/MDZ)

Ana Pedrosa junto a Leo Dibiagi. (Foto: Maru Mena/MDZ)

Con orejas de Minnie Mouse, se robó las miradas. (Foto: Maru Mena/MDZ)

¡Lo más tierno! (Foto: Maru Mena/MDZ)

Corrieron, trotaron, caminaron… pero sobre todo, compartieron. (Foto: Maru Mena/MDZ)

A puro amor perruno y aire libre. (Foto: Maru Mena/MDZ)

En la llegada, lenguas afuera y corazones llenos. (Foto: Maru Mena/MDZ)

Muchos corrieron. Otros pasearon. Todos la pasaron bomba. (Foto: Maru Mena/MDZ)

Lautaro Ortubia y su perrita Lupita. (Foto: Maru Mena/MDZ)

La Maratón Animal volvió a brillar. (Foto: Maru Mena/MDZ)

Si hubo un día para celebrar a los de cuatro patas, fue este. (Foto: Maru Mena/MDZ)

Todos compartieron un momento alegre en la Maratón Animal. (Foto: Maru Mena/MDZ)

La familia reunida. (Foto: Maru Mena/MDZ)

Olivia Torres Abbona y Romina Aranda. (Foto: Maru Mena/MDZ)

Karen Fernández, Claudio Fernández y Elizabeth Diaz. (Foto: Maru Mena/MDZ)

Un recorrido corto, pero cargado de significado. (Foto: Maru Mena/MDZ)

Jonathan González, Mariela Burad, Lorena Corradini y las pequeñas Ángeles y Malena. (Foto: Maru Mena/MDZ)

Cecilia Vicino y Pato Morales. (Foto: Maru Mena/MDZ)

La familia Corazza. (Foto: Maru Mena/MDZ)