Empresario top y eximio cantante: quiénes fueron a la presentación de Grobocopatel en Mendoza

Una noche diferente y en la cual la cultura y el espíritu local reinaron, se vivió entre montes de la precordillera mendocina. Es que Isifris, el restaurante ubicado en Puesto del Indio, fue el lugar en donde Gustavo Grobocopatel presentó un espectáculo en donde diez tonadas fueron las que musicalizaron la velada.

Si bien el grupo Los Grobo es el que lo pone en el candelero al empresariado argentino y latinoamericano como un agente absolutamente reconocido e importante, Gustavo pone el mismo empeño o más aun en el mundo de la cultura y la música. Fue en el mes de agosto de 2024 cuando vio la luz su álbum de tonadas cuyanas, pero desde antes venía dedicándose al canto. De hecho en al año 2022 grabó junto a Verónica Cangemi, su pareja.

Grobocopatel se confiesa un amante del folclore, y la música de Cuyo, la tonada, lo enamoró. Contrario a aquellos que la tildan de demasiado simple, ese espíritu íntimo y emotivo fue el que cautivó al empresario.

En la noche vivida en el restó Isidris, la música dio paso a la empoción y a la atenta escucha. Y como con la tonada se homenajea al otro a través de los «cogollos» y las improvisaciones, también hubo menciones para sorprender y agradar a muchos amigos que dijeron presente en la velada.

"Mi vínculo con esta región a través de Verónica, y la influencia y guía de mi cuñada Patricia Cangemi, hicieron que me anime a interpretar tonadas. Vengo seguido a Mendoza y a Cuyo, y me he interiorizado en este segmento musical: he conocido compositores, poetas, autores... he estudiado el pasado de la tonada... y me ha ipactado", cuenta Gustavo al hablar de esta música.

Junto a Joaquín Guevara, Sebastián Narváez, Exequiel Sandoval y Martín Barros, Grobocopatel grabó este disco con tonadas de varios músicos y poetas, con arreglos originales para cuatro guitarras, y en donde el espíritu cuyano se mueve en cada canción y deja a a todos, pero sobre todo a quienes habitan esta tierra, con los sentimientos, las añoranzas y la melancolía a flor de piel.

A continuación te mostramos la galería de fotos de los que dijeron presente:

Federico Méndez, Cecilia Lamantía, Marcelo Malmod y Susana De Rosas.

Matías Gómez Saa, Jimena Manzanares y Jean Etienne Beaune.

El gerente general de Puesto del Indio, Pablo Curtosi, junto al chef ejecutivo de Isidris, Claudio Caballero.

Verónica Cangemi, Eliana Castaño, Marcelo Alvarez, Walter Bressia y Marita Bressia.

Charly Gonzalez junto a su novia Melisa y Cecilia Zunino.

Gustavo Grobocopatel cantó diez tonadas entrañables.

Julio Daher y Estefanía Montenegro.

Mauricio Trigüy y Romina Pérez.

Néstor Gómez, Gisel Kibysz y la pequeña Victoria.

Gabriel Rey y Gabriela Campanella.

Daniela Maure y Marcos Gil.

Daniela González y Adrián Van Megroot.

Músicos de excelencia acompañaron a Gustavo Grobocopatel.

Cristina Mengarelli, Liliana Rocha y José Rizzo.

Laura Díaz; Pablo Curtosi y Jorge Pérez.

Verónica del Águila y Hernán Testa.

Fred Vicchi y Mariana Navarro.