Cami Homs y un look sexy que coincide con el rumor de reconciliación

Cami Homs está en su mejor momento. Lo sabe, lo vive y lo muestra. No solo sigue sumando seguidores como quien junta figuritas, sino que cada vez que sube una historia en Instagram, nos muestra que está más afilada que nunca. Esta vez, lo hizo con un outfit total black, mucho escote, transparencias y una actitud que acompaña. Porque sí, cuando el look es fuerte, y hay mucha actitud, el resultado es tremenedo.

La modelo compartió una historia donde se la ve con un top negro strapless de aire boho chic y mangas globo que le da un toque entre relajado y sofisticado. Lo combinó con un pantalón wide leg con transparencias, lo suficientemente sugerente como para mostrar su ropa interior también en negro.

Con más de un millón de seguidores, Cami Homs no solo atrapa por su belleza, sino por cómo construye un personaje entre fashionista e influencer que comparte tanto looks como momentos de su vida. Y eso engancha. La gente quiere ver moda, pero también quiere saber qué pasa del otro lado de la pantalla. Y Cami se los da.

Lo interesante es que esta historia no quedó solo en el look. En paralelo a que se comentaba que Rodrigo De Paul estaría armando casa nueva en zona norte, cerca de Tini Stoessel, Cami publicó una frase que muchos leyeron como un sutil palito: “Una se renueva y siempre va para adelante”. ¿Casualidad? ¿Mensaje directo? Internet no perdona y el timing fue demasiado justo.

No te pierdas las fotos del look de Cami Homs:

El combo explosivo de Cami Homs.

La influencer compartió un look sensual en all black.