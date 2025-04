Cristina Pérez se vistió de rojo pasión y enamoró a todos

Cristina Pérez siempre es noticia en los medios de moda debido a la gran importancia y dedicación que le pone a cada aparición pública y el outfit que escoge para ella. De ese modo, en una reciente publicación de Instagram la comunicadora dejó en claro que es un ícono de la indumentaria en Argentina.

La periodista que trabajó durante más de diez años en Telefe actualmente trabaja en La Nación Más, donde no pasa un día sin que luzca un look que llama la atención de todos. En una emisión de esta semana, Pérez escogió al color rojo como protagonista y no pasó desapercibida.

La excompañera del reconocido locutor Rodolfo Barili esta vez se puso una musculosa de vestir junto a un pantalón elegante en un tono rojo pasión, bien potente, en diseño palazzo, por lo que no se pudo ver qué se puso de calzado. El pelo de Pérez se dejó ver suelto y con unas ondas armadas, lo que le aportó frescura y naturalidad.

Cómo combinar un look total red

Elegir distintas tonalidades de rojo (vino, escarlata, coral) para crear contraste y dinamismo.

Incorporar accesorios neutros (negro, nude o dorado) para equilibrar el conjunto.

Cristina Pérez en LN+. (Instagram crisnoticias)

