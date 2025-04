Tini Stoessel sorprendió con un radical cambio en su cabello: mirá cómo luce

Tini Stoessel viene usando su imagen como parte del relato que acompaña cada etapa de su carrera. Esta semana, volvió a sorprender a sus seguidores con un cambio de apariencia que marca un nuevo capítulo.

La foto apareció en su Instagram, tomada frente al espejo, con un gesto tranquilo y una estética afilada. Lo primero que llama la atención es el color de pelo. Tini abandonó por completo los tonos miel con mechas rubias y se pasó al negro azabache. Es un cambio rotundo que potencia una imagen más fuerte, más oscura.

El cabello no es lo único que se transformó. La cantante sumó raya al medio, ondas suaves y un make up glam con delineado cat eye, sombra blanca y contorno bien marcado. El outfit también acompaña ese giro. Tini lució una campera de cuero negra con efecto gastado y unos anteojos de marco plateado que completan el look dark. No es casual. Todo parece pensado para consolidar una estética más gótica, más madura.

Detrás del cambio estuvo Zacarías Guedes, su estilista de confianza, que la acompaña en cada videoclip, evento o campaña. Y se nota el trabajo en equipo. Esta reinvención coincide con la cuenta regresiva hacia Futttura, el festival donde Tini revisará toda su carrera, y este look parece estar diciendo que no tiene miedo de dejar atrás lo conocido para explorar nuevos terrenos.

Así se ve ahora Tini: ¡cambiadísima!