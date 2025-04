Día Mundial del Helado: el postre que comemos hasta con bufanda

No hace falta que sea verano para querer un helado. No hace falta que haya sol, ni calor, ni pileta. Con 10 grados, lluvia y medias de lana, igual hay quienes salen de casa por un cuarto de kilo. Y si no salen, lo piden. Y si no lo piden, lo hacen. Porque sí, porque el helado en Argentina no es solo un postre. También es plan, es mimo, es nostalgia, es hasta metáfora. Por eso, este 12 de abril se celebra como se merece.

El Día Internacional del Helado Artesanal existe y es una excusa perfecta para hablar de algo que nos atraviesa más de lo que pensamos. La fecha busca reivindicar al helado hecho con amor y paciencia, ese que sale de máquinas, pero también de recetas familiares, ingredientes reales y una mano que se nota. Argentina comparte el podio del helado artesanal con Italia y Alemania, lo cual no sorprende demasiado cuando te enterás de que comemos entre 7 y 10 kilos por persona al año.

Según un relevamiento de la Asociación Fabricantes Artesanales de Helado y Afines (AFADHYA) junto a la consultora D’Alessio IROL, 9 de cada 10 argentinos consumen helado todo el año. O sea, casi todos. Lo más curioso es que el 60% lo considera un emblema nacional, como el vino o el asado. Quizás no lo inventamos, pero lo abrazamos como si fuera nuestro.

Ahora bien, en cuanto a los sabores preferidos, el top lo encabeza el clásico dulce de leche granizado, seguido por el chocolate con almendras. Tercero, el infaltable sambayón, y más abajo, dulce de leche (a secas), frutos rojos, tramontana, chocolate amargo, frutilla a la crema, mascarpone y limón. Sí, el limón. Ese que nadie dice que elige, pero siempre desaparece del pote cuando nadie mira.

Otro dato interesante es que el pistacho está trepando posiciones. En los días más calurosos, también crecen sabores más frescos como maracuyá, mango, ananá y frutilla, que además se hacen con hasta un 50% de fruta natural y, al no tener leche, son más livianos.

Antes, en invierno, muchas heladerías cerraban sus persianas hasta septiembre. Hoy, eso es historia. Ahora están abiertas todo el año y suman café, tostados y espacio de cowork. El helado sigue, pero se adapta.

Para celebrar este día, te compartimos dos recetas rápidas de helado casero.

Receta de helado de frutilla sin máquina

Ingredientes:

500g de frutillas frescas

200ml de crema de leche

100g de azúcar

Jugo de medio limón

Paso a paso:

Lavá bien las frutillas, cortalas y tiralas a una licuadora con el azúcar y el jugo de limón. Licuá hasta que quede todo bien homogéneo. En otro bowl, batí la crema hasta que espese, pero sin que llegue a chantilly. Uní las dos mezclas con movimientos envolventes. Llevá al freezer en un recipiente cerrado por al menos 6 horas. Sacalo 10 minutitos antes de servir y... listo.

Receta de helado de limón sin máquina

Ingredientes:

3 limones grandes (bien jugosos)

400 g de leche condensada

250 ml de crema de leche (o crema para batir)

Ralladura de 1 limón

Opcional: una pizquita de sal o un toque de esencia de vainilla.

Paso a paso:

Exprimí los bien los limones y colá el jugo para que no tenga semillas ni pulpa, y reservalo. Vas a necesitar unos 150 ml aprox. En un bowl grande, batí la crema de leche bien fría hasta que esté a medio punto (que no quede dura como chantilly, pero que tenga cuerpo). Agregá de a poco a la crema batida, con movimientos envolventes. Te va a quedar una mezcla dulce y cremosa. Incorporá el jugo y la ralladura. Mezclá suavecito hasta que esté todo integrado. Vas a notar que la mezcla empieza a espesar sola, eso es normal Volcá todo en un recipiente con tapa o cubrilo bien con film y mandalo al freezer mínimo 6 horas.

El 12 de abril es la excusa perfecta para celebrar un clásico nacional. Porque tenemos mate, tenemos asado, tenemos dulce de leche... y también tenemos helado. Todo el año, sin culpa, sin frío que nos frene. Y eso también dice algo de cómo somos.