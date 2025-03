El peor hábito según el signo del zodíaco: a descubrir el tuyo

Sabemos que el zodiaco influye en nuestra personalidad, pero lo que nadie dice es que también nos arrastra a ciertos hábitos que, por más que lo intentemos, parecen estar grabados en piedra. Y no, no estamos hablando de cosas profundas como el destino o la misión de vida. Hablamos de esas pequeñas manías que nos delatan y que, aunque intentemos disimular, son parte de nuestro ADN zodiacal. Así que, si alguna vez te preguntaste por qué seguís haciendo eso aunque sabés que no deberías… bueno, las estrellas tienen la culpa.

El hábito que te delata según el zodiaco.

Aries: la necesidad de discutir hasta por el clima

No es que les guste pelear, es que simplemente no pueden resistirse a llevar la contra. Si decís que hace frío, Aries dirá que no es para tanto. Si les asegurás que esa serie es la mejor, la van a criticar solo para desafiarte. Y no es por maldad, es puro instinto competitivo.

Tauro: la incapacidad de soltar

Tauro y el apego, un romance eterno. Si encuentran algo que les gusta, no lo dejan ir jamás. Así que sí, ese jean con elástico vencido que "todavía sirve" o el perfume descontinuado que usan con cuentagotas son parte de su esencia.

Géminis: abandona conversaciones a la mitad

¿Te ha pasado que estás contándole algo a Géminis y, de repente, cambian de tema o simplemente desaparecen? No te lo tomes personal, su cerebro va a la velocidad de la luz y, bueno, a veces se aburren antes de terminar lo que empezaron.

Cáncer: guarda todo "por si acaso"

Ese cajón lleno de envoltorios bonitos, cintas, entradas de cine de hace cinco años y un botón de una campera que ya ni existe es un clásico de Cáncer. No es acumulación, es valor sentimental.

Leo: se mira en cualquier superficie reflectante

Es más fuerte que ellos. Pasan por un espejo, una ventana, la pantalla de un celular apagado y pum, chequeo automático. No es vanidad (bueno, un poco sí), es la necesidad de asegurarse de que siguen brillando.

Virgo: hace listas de absolutamente todo

Desde compras hasta películas pendientes, Virgo no puede vivir sin listas. Lo curioso es que a veces disfrutan más hacer la lista que realmente cumplirla.

Libra: tarda tres horas en tomar una decisión simple

Elegir entre café o té puede convertirse en un dilema existencial. Libra quiere lo mejor de ambos mundos y por eso terminan preguntando “¿y vos qué harías?” antes de tomar cualquier decisión.

Escorpio: stalkea como un detective profesional

Decir que Escorpio "investiga" es quedarse corto. Si quieren saber algo de alguien, lo descubren en minutos. Y no es por chusma, es que necesitan información para protegerse.

Sagitario: promete planes que nunca cumplirán

"Sí, obvio, vamos a juntarnos la semana que viene", es decir que nunca más te responderán los mensajes. Sagitario es entusiasta en el momento, pero después se acuerda de que ama su libertad y se escapa.

Capricornio: dice "cinco minutos más" y sigue trabajando tres horas

No importa si ya es de madrugada, si hay que comer o si el mundo se está acabando. Capricornio siempre siente que falta un poquito más para terminar ese informe o tarea.

Acuario: se pierde en su mundo y olvida responder mensajes

Un día Acuario te dice "ahora te contesto" y pasan tres semanas. No es desinterés, es que su mente está en otro universo, literalmente.

Piscis: sueña despierto en medio de conversaciones serias

Estás hablándole de algo importante y, de repente, notas que Piscis tiene la mirada perdida. No te preocupés, seguro están imaginando otro final para esa película que vieron ayer.