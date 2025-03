Sabrina Rojas encendió las redes con su osado vestido: las fotos

Sabrina Rojas conduce todas las noches un ciclo de entretenimiento en América TV y en una reciente emisión deslumbró con su outfit. Al igual que muchas figuras de la televisión, la actriz comparte sus looks en sus redes después de cada programa.

De esa manera, la modelo subió a sus historias de Instagram una serie de imágenes del jugado vestido que se puso para salir al aire, ideal para un outfit de noche. Si bien ya no es verano, las temperaturas aún no bajaron del todo como para evitar los vestidos con poca tela y eso es lo que decidió Rojas en su reciente look.

En las fotos que compartió ante sus seguidores, se puede ver a Rojas en un vestido negro, de falda corta, con un escote amplio y cuadrado y unos detalles en el costado que forman triángulos que permiten ver la piel de la actriz. Sin dudas, la artista recibió comentarios de admiración por parte de sus fans en base a su elección de outfit.

Cómo vestirse abrigado y chic en invierno

Elegir un abrigo de lana o plumón en tonos neutros para combinar fácilmente.

Usar capas, como suéteres de cachemira o chalecos térmicos, para mayor calidez.

Sabrina Rojas, en sus redes. (Instagram rojassasi)

Sabrina Rojas, en sus redes. (Instagram rojassasi)