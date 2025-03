Oriana Sabatini subió a Instagram un sexy look sporty en verde agua: mirá las fotos

Oriana Sabatini lució un look deportivo que, además de ser cómodo, es un fuego total. La cantante compartió una selfie frente al espejo con un minivestido sporty en verde agua que resaltó su figura y dejó en claro que menos es más.

La prenda elegida fue un vestido de algodón bien ceñido al cuerpo, con breteles finos y detalles en blanco en la zona del corpiño, un diseño de Aló, la marca de la que es embajadora Antonela Roccuzzo. Una opción ideal para quienes buscan una propuesta deportiva, pero sin perder lo glam.

Pero Oriana no se quedó solo con la ropa, sino su make up también estuvo a la altura. Para este look, apostó por una base bien natural, rimmel negro para destacar la mirada, rubor rosado en las mejillas y un lipgloss transparente que aportó jugosidad a los labios.

La artista llevó una cola de caballo alta con mechones sueltos a los costados, un peinado que sigue en auge y que enmarca la cara de manera favorecedora. Simple, práctico y con un aire desenfadado.

El verde agua del vestido, es un color versátil y favorecedor, y una opción perfecta para looks diurnos, sobre todo en versiones deportivas como esta.

Así son las fotos que compartió Oriana Sabatini en su vestido deportivo:

La cantante deslumbró con un minivestido deportivo que resaltó su figura.

El look de Oriana Sabatini que enloqueció a sus fans.