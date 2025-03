Nathy Peluso totalmente hot en Chicago: look retro, sexy y con mucha actitud

Cuando Nathy Peluso pisa un escenario, lo hace con todo. Su voz, su energía y su presencia no pasan desapercibidas, y sus looks tampoco. En su show en Chicago, mostró que la moda es tan solo una extensión de su personalidad, con un look de vibes retro en total blue.

La cantante eligió un conjunto de dos piezas en azul cerúleo, un color que la hizo resaltar desde el minuto uno. La parte de arriba era una camiseta ajustada de morley con botones, un básico reinventado con su toque personal. La parte de abajo, un culotte con detalles drapeados, frunces y lazos colgantes que le sumaban movimiento.

Para llevar el look a otro nivel, Nathy combinó su outfit con medias de red negras, un clásico que siempre aporta un aire de sensualidad. Como broche de oro, sumó unas botas altas negras que reforzaban su impronta poderosa en el escenario.

En cuanto al beauty look, la artista optó por un peinado suelto con raya al medio y mechones bien definidos al frente, un detalle que recordó a la estética Y2K que tanto la inspira. Además, se sumó a la tendencia de los baby hairs estilizados en la frente, un toque sutil pero súper efectivo para enmarcar el rostro y resaltar la expresión.

Así lució Nathy Peluso en Chicago: ¡una reina!

El maquillaje no se quedó atrás, con smokey eyes en tonos malva y rosados que le daba profundidad a la mirada. Las cejas, bien definidas pero naturales, y en los labios, un lipgloss en nude rosado que aportaba volumen y brillo. Todo pensado para complementar su imagen escénica, que le sumó a su presencia arrolladora.

No te pierdas las fotos de su look:

Con una mirada heterocromática, Nathy brilló con su outfit.

Nathy impactó en all blue.

Toda la sensualidad y actitud, ¡amamos!