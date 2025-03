La China Suárez impacta en Milán: look animal print y chaqueta militar

La telenovela del divorcio de Wanda Nara y Mauro Icardi sigue sumando capítulos porque, ahora, el jugador del Galatasaray decidió que el proceso legal se lleve a cabo en la ciudad italiana, lo que lo llevó a armar las valijas y partir hacia Europa. Pero no viajó solo. A su lado, su flamante pareja, la China Suárez, quien no solo lo acompaña en esta nueva etapa, sino que también deslumbró con su look.

La actriz viajó con Mauro Icardi en avión privado.

En un vuelo privado, lejos del bullicio de los aeropuertos comerciales, la pareja disfrutó de la comodidad de un viaje sin interrupciones. Para la travesía, la China optó por un conjunto de pijama de animal print, con pantalón largo y remera manga larga, ideal para soportar el aire acondicionado de la cabina. Pero ese no fue el look que causó furor.

La actriz apostó a un outfit con influencias militares.

Al aterrizar, la ex Casi Ángeles sacó a relucir un pantalón cargo verde oliva, a juego con el de Icardi, pero con su toque personal, con bolsillos, pliegues y detalles que sumaban volumen. En la parte superior, un crop top blanco que dejaba el protagonismo a su abrigo estrella, que se trataba de un saco tipo chaqueta militar negro, adornado con detalles dorados, botones metálicos en filas y parches bordados con escudos, estrellas y otros símbolos. Las mangas, además, llevaban ribetes en rojo y dorado.

La China impactó con su outfit.

Para rematar el estilismo, sumó accesorios como gafas de sol ovaladas, una gorra de los Yankees de Nueva York y un buzo neutro con letras negras, el mismo que usó en el vuelo. Apenas llegó a Milán, compartió en redes una foto de su look, que no tardó en recibir elogios de sus seguidores.