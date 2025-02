El álbum íntimo de Juliana Awada y Mauricio Macri en el sur con fotos de familia y paisajes alucinantes: "Mi lugar en el mundo"

Desde hace más de una década, Juliana Awada encontró en la Patagonia su refugio ideal para descansar y desconectarse. El verano del 2025 fue sido la excepción, la ex primera dama volvió a elegir el sur argentino para pasar sus días en un entorno de naturaleza imponente. Juliana y Mauricio Macri, junto a su hija Antonia, disfrutaron de los bosques del Lago Nahuel Huapi. En una reciente publicación de Instagram, Awada compartió un álbum de fotos de esos momentos íntimos junto a su familia en el sur.



La empresaria y diseñadora compartió un resumen fotográfico de su estadía en Villa La Angostura junto a su familia. En su cuenta de Instagram, la esposa de Mauricio Macri publicó cinco imágenes con una inscripción que sintetiza su amor por esa ciudad del sur argentino: "Mi lugar en el mundo".

Las fotos más lindas de Juliana Awada en la Patagonia

Juliana Awada compartió un álbum de fotos de sus vacaciones en la Patagonia. Fuente: Instagram @juliana.awada.

Awada compartió una serie de fotos de sus vacaciones junto a Macri y su hija Antonia. En una de las imágenes se la puede ver junto al expresidente a orillas del majestuoso Nahuel Huapi, disfrutando del paisaje. Otra postal la muestra recostada sobre una manta, leyendo un libro y rodeada de productos regionales, como mermeladas, quesos y frutos rojos. Una tercera imagen da cuenta de su merienda favorita, yogurt con granola y frutos del bosque que ella misma recolecta en sus paseos matinales. No es la primera vez que la dieta de Juliana Awada trasciende a las redes de la empresaria.

Las meriendas de Juliana Awada en el sur siempre llevan frutos del bosque. Fuente: Instagram @juliana.awada.

El Lago Nahuel Huapi, uno de los lugares favoritos de Juliana Awada. Fuente: Instagram @juliana.awada.

Juliana Awada armó varios picnics durante sus vacaciones en la Patagonia. Fuente: Instagram @juliana.awada.

El vínculo de la ex primera dama con la Patagonia profundizó en 2021, cuando junto a su esposo decidieron construir una casa. La mansión de Mauricio Macri y Juliana Awada en Villa La Angostura es un destino que con el tiempo se convirtió, tal como ella misma dice, en su lugar en el mundo.

La prenda que lució Juliana Awada y marcará tendencia en el invierno 2025

Además de mostrar parte de su descanso en la Patagonia, Juliana Awada dejó en evidencia su característico estilo elegante y relajado. Durante ese paseo por el lago registrado en el álbum que subió a Instagram, la ex primera dama lució un sweater de lana tejido en tonos tierra, con detalles en verde, beige y marrón.

El look patagónico de Juliana Awada también es elegido por figuras como Pampita y Nicole Neumann. Fuente: Instagram @juliana.awada.

La prenda de Awada, con un diseño Jacquard nórdico y cuello alto, es una de las tendencias que según los especialistas en moda marcarán la moda del invierno 2025. De hecho, este tipo de sweaters es elegido por otras figuras como Pampita y Nicole Neumann. Combinado con un jean desflecado y un chaleco, el look de Juliana Awada reflejó la combinación perfecta entre abrigo y sofisticación para disfrutar de la temporada invernal en el sur del país.



Las imágenes compartidas por la ex primera dama reflejan no solo su amor por la Patagonia, sino también su marcado interés por la moda y el estilo de vida saludable, aspectos que han sido característicos en sus redes sociales a lo largo de los años.