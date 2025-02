Astrología sin filtros: las verdades incómodas de cada signo del zodíaco

Si alguna vez dijiste “no creo en el horóscopo, pero…” y después te leíste hasta el horóscopo chino de tu perro, esta nota es para vos. Porque aunque juremos que somos seres racionales, hay algo en la astrología que nos atrapa. Tal vez sea la necesidad de justificar nuestras decisiones dudosas, o simplemente la excusa perfecta para hacer memes. Pero ojo, porque cada signo tiene sus verdades incómodas, esas que negamos pero que están ahí.

Cada signo tiene sus fortalezas, pero también esas actitudes que tratamos de esconder.

Aries:

Te gusta hacer todo YA, sin vueltas, sin pensar en consecuencias. Te dicen que tenés mal genio, pero vos lo llamás “personalidad fuerte”. Lo peor que te pueden pedir es paciencia… y sin embargo, siempre te enganchás con gente complicada. ¿Contradicción? Sí, pero de eso se trata tu vida.

Tauro:

La realeza del confort. Decís que no sos materialista, pero si te ofrecen elegir entre amor y dinero, preguntás: “¿Cuánto dinero?”. Amás lo lindo, lo caro y la comida rica. Te cuesta moverte, pero cuando lo hacés, nadie te para. Sos como un oso: o hibernás o corrés por tu vida.

Géminis:

El que habla hasta con los muebles. Sos sociable, ingenioso y te encanta el chisme. ¿Compromiso? Meh. ¿Conversaciones de ocho horas sobre temas aleatorios? Firmás ya. Te adaptás a todo, pero a veces ni vos sabés qué querés. No es doble cara, es que tenés muchas versiones de vos mismo.

Cáncer:

El sensible, pero con armadura. Decís que no sos dramático, pero si alguien no te responde rápido, ya imaginás 17 escenarios catastróficos. Sos el terapeuta del grupo, pero cuando te tocan a vos, “no querés hablar de eso”. Sos pura ternura hasta que te lastiman…, ahí sacás las garras.

Leo:

El que brilla hasta en la oscuridad. ¿Ego? Nah, autoestima saludable. Te gusta que te miren, te admiren y te digan lo increíble que sos. Pero ojo, no sos solo fachada, también tenés un corazón gigante. Si te quieren, los querés el doble; si te fallan, no existieron nunca.

Virgo:

El CEO de la vida. Tu cabeza es una planilla de Excel con 38 pestañas abiertas. Lo analizás todo y te estresa el caos, pero a la vez, te encanta hacerte cargo de todo. Decís que no necesitás ayuda, pero después te quejás de que hacés todo solo. Spoiler: podés relajarte un poco.

Un poco de humor para encarar esas características que te hacen tan vos.

Y así podríamos seguir con los demás signos, pero admitámoslo: todos tenemos un poquito de cada uno. Así que la próxima vez que Mercurio retrograde y sientas que todo se desmorona, recordá que la culpa no es tuya… es del cosmos.