Estos son los peores hábitos de cada uno de los signos del zodíaco

Todos hemos leído sobre las cualidades maravillosas de cada signo del zodiaco, como que los Leo son líderes natos, que los Virgo son organizados, que los Aries son valientes. Pero, ¿qué hay de esos defectos que todos preferimos ignorar? Hoy vamos a exponer los peores hábitos de cada signo, esos que te harán decir "por eso no me llevo con ellos" o "ahora entiendo por qué siempre me pasa lo mismo".

Llegó el momento de conocer el lado oscuro de tu signo.

Aries:

Explota antes de pensar y luego se arrepiente... o no. Tiene el temperamento de una chispa cerca de un bidón de nafta.

Tauro:

Su testarudez es legendaria. Si se le mete algo en la cabeza, intentar hacerlo cambiar de opinión es tan efectivo como discutir con una pared.

Géminis:

Cambia de idea tan rápido que ni él mismo se entiende. Una conversación con un Géminis puede sentirse como subirse a una montaña rusa sin frenos.

Cáncer:

Si el drama fuera un deporte olímpico, Cáncer tendría miles de medallas. Su lema es "Sufro, luego existo".

A puro drama, estos son los defectos de los signos del zodiaco.

Leo:

Necesita atención como el aire para respirar. Si no lo miran, se ofende. Si lo miran demasiado, también.

Virgo:

Es tan perfeccionista que hasta ordenar el placard se convierte en un ritual de cinco horas con planillas de Excel y código de colores.

Libra:

Tarda años en decidir qué cenar, pero dos minutos en enamorarse de la persona equivocada.

Escorpio:

Es rencoroso hasta niveles insospechados. Perdona, pero nunca olvida. Jamás.

Sagitario:

Le escapa a los compromisos como si fueran una plaga. Se aburre rápido y desaparece sin avisar.

Capricornio:

Parece que lleva la carga del mundo en sus hombros y no sabe cómo relajarse. Ir de vacaciones con uno es planear una agenda digna de una cumbre política.

Acuario:

Vive en su propio universo. Puede estar en la misma habitación que vos, pero su mente está viajando por la quinta dimensión.

Piscis:

Sueña despierto la mayor parte del día y llora por cosas que pasaron hace diez años. Siempre se dice el lado positivo de los signos. Ahora ya conoces lo negativo.

¿Te sentiste identificado con tu signo?