Los looks de Shakira en el primer show de su nueva gira: una diosa a los 48

Shakira volvió a presentarse en una gira mundial después de siete años, en la ciudad de Río de Janeiro con un concierto que dio inicio al tour con el que presenta su disco Las Mujeres Ya no Lloran. La cantante se mostró impoluta a sus 48 años en su escenario.

La intérprete de canciones como Hips Don't Lie y Ciego Sordomuda actuó ante un estadio lleno y lució outfits dignos de una estrella del pop mundial. Entró al recinto con un atuendo blanco metalizado y más tarde se dejó ver con un top y una mini en rosa pastel.

Shakira en su show. (Instagram shakira)

Shakira volvió a cambiarse para lucir un outfit colorado, compuesto por un corset y una pantalón largo ajustado. La elegancia no tardó en llegar al cuerpo de la cantante, con vestidos en colores dorados y marrones, que engalaron el show en el que cantó todos sus hits.

Shakira en su show. (Instagram shakira)

Shakira en su show. (Instagram shakira)

El descargo de Shakira sobre su gira

"En este momento, escribo estas líneas desde mi camerino. El reflejo en el espejo me devuelve la imagen de una mujer que ha dejado hasta el último aliento en cada ensayo, en cada acorde, en cada paso. Doce meses. Catorce horas al día. Un año entero preparando cada detalle con el objetivo en mente: darles el mejor show de mi vida", escribió Shakira.

Shakira en su show. (Instagram shakira)

Y cerró: "Se que la perfección no existe, pero si se, que esta noche me entregaré a ustedes tal cual soy, con la voz afilada por la experiencia y la piel marcada por cada batalla ganada y perdida. Esta noche, no será solo para verme cantar. Será para aullar, sentir, gritar lo que no nos animamos a decir aún".