Barbie Vélez, súper diosa en la pileta: revolucionó las redes

Barbie Vélez es una influencer que tiene millones de seguidores en sus redes sociales y en un reciente posteo demostró su llegada a ellos, ya que recibió un sinfín de halagos. La actriz se mostró desde una piscina, disfrutando del calor, el sol y las vibes de verano.

La hija de la panelista y actriz Nazarena Vélez compartió en el feed de su cuenta de Instagram una imagen en la que se la ve sumergida en una pileta. Con un estilo súper chic, Barbie lució unos anteojos de sol negros con forma cuadrada, que le aportaron glamour a su look.

Barbie Vélez en la pileta. (Instagram barbiepucheta)

En cuanto al traje de baño escogido por la artista, se trató de una simple bikini en tonos negros con detalles lineales en naranja flúo en los límites de la prenda. "Estuvimos en La Falda, lugar hermoso que no conocía y me encantó!!! Paramos en un apart divino y súper tranquilo para ir en familia, que además, es apto mascotas! Les dejo un código de descuento para que aprovechen en su próximo viaje/escapadita", comentó Barbie sobre sus días de descanso.

