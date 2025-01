El look Disney de Selena Gomez que cautivó

Los Golden Globes 2025 brillaron con muchas estrellas, pero Selena Gomez se aseguró de ser una de las más destacadas. Con un reciente anillo de compromiso que simboliza su amor con Benny Blanco y un vestido que parecía sacado de un cuento de hadas, la actriz y cantante se convirtió en una visión inolvidable.

La actriz, nominada por partida doble, eligió un vestido con cola dramática, un bob ondulado y maquillaje de tonos suaves.

El vestido baby blue que lució Selena era un espectáculo en sí mismo. Satinado y con un diseño de silueta columna, la pieza destacaba por su cintura entallada, un escote off the shoulders con tirantes anudados, y una imponente cola que añadía dramatismo. “Parecía una princesa de Disney”, comentaron los fanáticos en redes sociales, que rápidamente la compararon con Blanca Nieves. Para complementar, la estrella decoró su look con joyas plateadas brillantes, incluyendo un maxi collar y el anillo de compromiso que marcó el inicio de una nueva etapa en su vida.

Selena deslumbró con un vestido de ensueño, joyas brillantes y un anillo de compromiso que robó suspiros.

La cantante, nominada por partida doble, tenía más de un motivo para celebrar. Con menciones por su papel en Emilia Pérez y su protagónico en Only Murders In The Building, Selena eligió un atuendo a la altura de sus logros.

Con su prometido Benny Blanco a su lado, Selena se robó las miradas.

A su lado, Benny Blanco, el hombre que conquistó su corazón, acompañó a la artista con un traje blanco combinado con una camisa de encaje en tono off white y loafers marrones.

Selena Gomez llevó el glamour clásico del old Hollywood como nadie.

Pero regresando a nuestra protagonista, el beauty look de Selena contó de un bob ondulado inspirado en el old Hollywood y maquillaje de tonos suaves que incluía ojos ahumados en azul pastel y labios rosados. Con más de dos millones de me gustas en su posteo de Instagram, Selena Gomez sigue demostrando por qué es una de las figuras más admiradas y queridas del mundo del entretenimiento. ¡La amamos!