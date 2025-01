Mirtha Legrand en Mar del Plata: a quién fue a ver y qué se puso

El Teatro Tronador de Mar del Plata fue escenario de una velada mágica al comienzo de esta semana, cuando Abel Pintos dio el puntapié inicial a una serie de cuatro funciones completamente agotadas.

Sin embargo, la noche tuvo un brillo extra gracias a una espectadora ultra vip: Mirtha Legrand. Desde el palco que lleva su nombre, la diva de la televisión argentina no solo disfrutó del espectáculo, sino que también interactuó con el cantante y su público, dejando un momento para el recuerdo.

La ícono argentina vivió una velada inolvidable en el Teatro Tronador.

Mirtha, siempre impecable, llegó al teatro luciendo un elegante conjunto celeste de dos piezas, con una falda por debajo de las rodillas y un saco a juego, acompañado de un pañuelo que caía delicadamente por sus hombros. Sus accesorios dorados, grandes y llamativos, completaron un look digno de su inconfundible estilo.

Durante el concierto, Abel Pintos la saludó desde el escenario y ella no dudó en tomar el micrófono para responder: “Abel, qué canciones más divinas, una más linda que otra. La Llave me encanta. Estamos pasando una noche maravillosa, muchas gracias a Marcelo González que me invitó, estoy aquí con unos amigos que nos estamos deleitando con tus canciones. Sos muy genial, Abel”.

Abel Pintos recibió a una de sus fans más destacadas.

El público estalló en aplausos ante las palabras de Mirtha. Por su parte, Abel continuó deleitando a los presentes con un repertorio que incluyó sus éxitos recientes, como De Repente y Creo en Tí, así como clásicos como Motivos y De Solo Vivir.

Desde el emblemático palco que lleva su nombre, la diva se llevó una ovación tras dirigir unas palabras al artista.

A la salida, Mirtha se detuvo a hablar con los medios, como suele hacerlo. Aclaró que aún no tiene definiciones sobre su regreso a la televisión, pero aseguró: “Esta semana me llama Nacho y voy a tener noticias”, refiriéndose a Nacho Viale, su nieto y productor. Aunque descartó la posibilidad de hacer su programa desde Mar del Plata, dejó entrever que hay proyectos en marcha y mantuvo la intriga sobre su futuro en la pantalla chica.