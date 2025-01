El enoturismo en Mendoza es caro: ¿una realidad o una sensación?

La cuestión me viene rondando en la cabeza desde hace meses y cuando uno tiene la posibilidad de viajar y conocer otras propuestas y valores la pregunta es inevitable: a nivel enoturismo, ¿es Mendoza una propuesta cara?

A partir de allí y para no quedarme con las propias opiniones decidí consultarle a la gente y realice una encuesta sobre la base de 1082 casos realizando esta pregunta. Para ver si se trataba de una “sensación” mía o de más personas. Estos fueron los resultados.

La mirada del sector

Las opiniones y reacciones de las personas que están en el sector de enoturismo son evidentes. No podría poner todas aquí, pero lo cierto es que es un tema que genera polémica y en donde unos ven una cosa, otros ven otra.

Pero vamos a conocer la opinión de distintas cámaras y operadores. Cabe aclarar que se le consultó al Gobierno provincial y también algunos actores relevantes y no obtuve respuesta: opinaron en off, en on ya no.

Según Walter Pavón de Bodegas de Argentina “el esfuerzo en el desarrollo hoy del enoturismo por parte de cada bodega hace que el producto y el destino cuente con una gran característica que es la diversidad de oferta en experiencias, con mayor o menor sofisticación que pueden atender a todos los visitantes de la pirámide de consumo de turismo".

"Uno puede encontrar en el sector experiencias como entrar a una bodega sin tener que pagar entrada y pedir un vino para tomar junto a una picada y sólo pagar lo consumido sin límite de horario; o recorrer una muestra de arte con un mínimo costo de entrada de la copa de vino que se consume... o ir al restaurante de la bodega y realizar una experiencia de maridaje con valores similares a los de un restaurante que no es exclusivo”, expresa el funcionario.

Para algunos actores, las propuestas son variadas y hay precios accesibles.

Y continúa: “Cabe mencionar que en la Argentina se sufrió una crisis económica a fines de 2023 e inicios de 2024 que derivó en inflación alta con el consecuente impacto en los costos de las actividades que implicó una inflación de costos en dólares, lo cual repercutió en las tarifas finales de las bodegas. Pero esto sucedió con muchos productos y servicios de toda la economía, no solamente con el enoturismo; a ello se le suma la política cambiaria y las devaluaciones de monedas en los países emisores que juegan en contra de la exportación de servicio, en este caso”.

“En definitiva, hablar de que un destino o producto es caro depende de muchos factores como los descriptos con anterioridad pero también de los servicios anexos, del nivel de conocimiento sobre el producto del consumidor y de la comparación que se haga con productos similares con el mismo nivel de posicionamiento, sofisticación, calidad, diversidad, y servicio” concluye Pavón.

Por su parte, Vivían Távara de la Agencia Wine Pass dice que “usar la palabra caro o barato es tendencioso porque siempre existirá una unidad de medida o de comparación que para algunos puede ser Bordeaux, Toscana, Napa Valley y para otros es la misma Argentina de hace 2 años con propuestas idénticas que costaban la tercera parte. En mi caso particular siento que Mendoza esta cara porque los turistas que venían todos los años, cuando vieron el incremento en las tarifas en este pasado 2024, se asombraron y cambiaron el destino, lo cual para los que estamos en el sector turismo es terrible”.

Y continuó diciendo que "las opciones enogastronómicas estén en promedio 120 dólares y subiendo es un limitante para el turismo interno. Los choferes también subieron las tarifas significativamente y esto no va acorde al incremento de la nafta. Un full day de 3 bodegas con almuerzo y movilidad incluida en una gama de vinos premium cuesta aproximadamente 350 dólares (y no hablo de las mas costosas). Esto significa 700 usd por pareja un dia de enoturismo premium. La palabra correcta quizás seria “costoso”, pero para quienes hemos vivido Mendoza los últimos 10 años si lo podemos percibir como caro”, concluye Vivian.

Para Aegha (Asociación Empresaria gastronómica, hotelera y afines) “Mendoza, tuvo 2 años muy buenos, después de la salida de la Pandemia (2do semestre 2022, todo 2023 y primer semestre 2024). Se juntaron decisiones y sucesos interesantes como el Pre-Viaje, el buen momento de Brasil que hizo que decidieran hacer turismo en Mendoza (por tipo de cambio, política de vuelos, etc.) y a su vez, se dio que los productos turísticos tuvieron un gran reconocimiento (Mendoza Capital Iberoamericana de la Gastronomia, Estrellas Michelin, Torneo Federal del Chefs, entre otros). A la par, hubo propuestas muy originales en las bodegas".

"Entendemos que todo eso generó un pico de demanda que, sin dudas, se vio reflejado en el equilibrio que había entre oferta y demanda. Desde la llegada de Milei, salvo el primer semestre por el sinceramiento del tipo de cambio, se pasó a un escenario de estricta competencia, en donde todo el mundo ha tenido que ponerse a revisar sus costos, precios, estructuras de personal y demás temas internos. En la actualidad, dado el cambio de modelo económico que propuso el Gobierno, todo el sector se encuentra revisando sus modelos de negocios y tratando de dar con el nuevo punto de encuentro entre oferta y demanda, por cierto, muy distinto del que hubo en los últimos 2 años” detalla Eddy Day, presidente de la Asociación.

“Muchas empresas, ya sin incentivos (o subsidios) en la demanda (pre-viaje, plan platita, etc), ni en los costos de electricidad, gas, combustibles, están analizando si sus modelos de negocios son viables o no. No hay una intención de ser caros. Lo que se está haciendo es calibrar la oferta y la demanda, para determinar el nuevo punto de encuentro” concluye Day.

El nuevo escenario

Para mí no vale la pena y creo que para vos que estás leyendo tampoco, ponerme a analizar si el término correcto a utilizar es caro o costoso. Todos sabemos bien a qué nos referimos.

Claramente el sector tuvo un enorme impulso acompañado por las benevolencias de la situación cambiaría y económica. Pero ante el primer cambio, trastabilló.

Por decirlo en otras palabras, el primer viento fuerte voló varios techos. Y eso me lleva a pensar que de una vez por todas hay que hacer las cosas pensando en el desarrollo del sector a mediano y largo plazo. No según cómo sopla el viento.

Para próximos informes veremos las condiciones en las que trabajan los empleados del sector, cuáles son sus expectativas de crecimiento y cómo es el modelo de negocio.

Pero cuando uno baja a la realidad y constata los precios, más allá de que a algunos le moleste la terminología... son caros. Tanto para el local como para el extranjero. Entonces, luego del sacudón, habrá que acomodar el tablero de control del barco, porque la tripulación es grande.