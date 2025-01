Por qué a veces sientes que tu famoso favorito es parte de tu familia

¿Alguna vez has sentido que tienes una conexión real con una celebridad, un influencer o incluso un personaje ficticio? Este fenómeno forma parte de las relaciones parasociales, y la psicología las define como vínculos unilaterales que creamos con personas que no saben que existimos.

La psicología de las relaciones parasociales revela por qué nos sentimos cercanos a quienes solo conocemos a través de una pantalla.

Según un estudio publicado en Journal of Social and Personal Relationships, estas relaciones no son solo inofensivas, sino que pueden satisfacer necesidades emocionales. "Nos ofrecen una sensación de compañía y pertenencia, especialmente en momentos de soledad", explica la psicóloga Rachel Kowert.

Nos hacen reír, llorar y sentir que los conocemos.

Lo interesante es que el cerebro no siempre distingue entre relaciones reales y parasociales. Cuando miramos a alguien en la pantalla, las mismas áreas cerebrales que usamos para interactuar con amigos o familiares se activan. Esto explica por qué podemos sentirnos profundamente afectados por la muerte de un personaje de ficción o el escándalo de una celebridad.

Sin embargo, los expertos advierten que estos vínculos pueden volverse problemáticos si reemplazan las relaciones reales. "Es importante encontrar un equilibrio. Las relaciones parasociales pueden ser un complemento, pero no deberían ser el centro de nuestra vida social", advierte Kowert.

El fallecimiento de nuestro artista o celebridad favorita puede sentirse devastador y personal.

Así que la próxima vez que te emociones con la última publicación de tu artista favorito, recuerda que está bien admirar desde la distancia, pero no olvides cuidar tus relaciones del mundo real.