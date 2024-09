Yanina Latorre reveló un imperdible tip para cuidar la piel

Yanina Latorre es una de las celebridades de televisión que más se cuida para estar óptima, con cremas y geles. En un reciente posteo, la panelista de LAM reveló qué tipo de productos usa para su cuello y escote.

La miembro de América TV aseguró que en su rostro no suele ponerse cremas pesadas porque le brotan granos, pero aclaró que sí utiliza ese tipo de productos en su cuello y escote y que ya notó resultados. Yanina reveló que antes del tratamiento tenía muy seca esa zona del cuerpo.

Yanina es la panelista histórica de LAM.

"Estoy re contenta porque hasta se me fueron las manchas. Estas crema nutritivas tienen un poco de ácido, son muy pesadas, te hidratan bien. Me lo pongo cuando me baño y todas las noches cuando me voy a dormir", cerró la madre de Lola y Dieguito Latorre.

Mirá el video (Instagram yanilatorre)

