Así es por dentro la nueva casa de Stephanie Demner

Stephanie Demner está viviendo uno de los momentos más emocionantes de su vida: la influencer y su pareja, el tenista Guido Pella, están a punto de mudarse a su primera casa propia junto a su hija, Arianna. Después de años de alquilar, la joven pareja se prepara para instalarse en un hogar que refleja su estilo y personalidad.

Durante los últimos meses, Demner compartió con sus seguidores cada etapa de la construcción de su nueva casa, y este fin de semana sorprendió al mostrar los avances más recientes, revelando detalles que dejaron a más de uno con la boca abierta.

Stephanie Demner mostró un adelanto de su nueva casa.

Uno de los espacios que más llamó la atención fue la cocina, un lugar que, según Stephanie, no es precisamente su "lugar en el mundo", pero que no deja de ser espectacular. "La isla, la despensa... ¡Y miren esto, tenemos una palmera!", exclamó con entusiasmo en su recorrido por la casa. Este espacio, que ocupa una gran parte del diseño arquitectónico, no solo destaca por su tamaño, sino también por la inclusión de una planta en su interior, un toque distintivo que refleja la originalidad del proyecto.

Pero eso no es todo. Otro de los rincones que se llevó todas las miradas fue el vestidor. Con un diseño imponente de dos pisos, este espacio será el lugar donde Stephanie organizará su guardarropa personal. "Tiene segunda planta y miren lo que es esto. Tiene escaleras. ¡Wow!", compartió la influencer mientras subía por los escalones en un video de Instagram. Aunque no mostró todos los detalles, en publicaciones anteriores ya había dejado entrever que el baño también sería un espacio destacado, describiéndolo como "gigante" y mencionando un jacuzzi con una vista espectacular.

Si bien la pareja no reveló la fecha exacta de la mudanza, se especula que podría suceder antes de finales de año. Los seguidores de Stephanie no tardaron en llenar las redes sociales de comentarios de felicitación y buenos deseos para la nueva etapa que está por comenzar: "Los amamos tanto, se merecen esto y más", "Cada día más cerca", "Esa casa va a ser una hermosura y el hogar donde estará baby Ari", fueron algunos de los mensajes más destacados.