Juliana Awada viaja por Italia y es noticia por este look

Juliana Awada no deja de causar furor en sus redes sociales con su último viaje a Italia, donde deslumbró a sus seguidores con espectaculares postales que no solo mostraron su fascinación por los encantos de Puglia, sino también un adelanto de lo que será la próxima temporada de primavera/verano.

El look total white de Juliana Awada por las calles italianas

Durante su estadía en Italia, Awada, junto a sus mejores amigas, se dejó ver por las pintorescas calles del país europeo con un estilo que marcó tendencia: optó por un look total white que no pasó desapercibido. La exprimera dama deslumbró con un elegante vestido de lino blanco con un escote en V. Complementó el look con unas sandalias y el accesorio estrella: un bolso de rafia tipo tote bag, ideal para explorar la ciudad con comodidad y estilo.

El look total white de Juliana Awada en sus vacaciones.

Las amigas de Awada no se quedaron atrás en la elección de sus atuendos. También optaron por un look total white, con camisas, shorts y polleras para hacer frente al calor. Mientras algunas optaron por zapatillas deportivas, otras siguieron el ejemplo de Awada con sandalias similares.

El look total white de Juliana Awada en sus vacaciones.

El grupo de amigas disfrutó al máximo de su tiempo en Italia, realizando diversas actividades mientras el calor no les impidió lucir sus outfits impecables. Los looks total white se convirtieron en una inspiración para la próxima temporada de verano 2025, demostrando que el estilo fresco y sofisticado puede ser la clave para enfrentar el calor europeo con elegancia.