Galería de fotos: esto compartió en redes Nati Jota de una noche soñada

Nati Jota compartió con sus seguidores de instagram detalles del "Cris Morena Day", un evento que ella misma ideó y llevó a cabo junto a Olga. Este homenaje a Cris Morena no solo conmovió a quienes asistieron, sino que también se convirtió en un momento muy significativo para Nati, quien no dudó en expresar su emoción y gratitud en las redes sociales.

"Me descubro cumpliendo un sueño insoñable porque no existía", escribió Nati en su cuenta de Instagram, reflejando la mezcla de sorpresa y agradecimiento que sentía por haber podido llevar adelante un evento tan importante para ella y para muchos.

Nati Jota organizó un evento único para homenajear a Cris Morena. Foto: Instagram @natijota

Nati también destacó el apoyo incondicional de Cris Morena, quien le permitió asumir el rol de llevar adelante este homenaje. "Agradecimiento eterno a Cris por permitirme asumir el rol de llevar adelante su homenaje y su humildad de confiar en mí y dejarse llevar", expresó en su publicación, dejando claro cuánto valora la confianza que le brindó la productora y escritora.

La "Cris Morena Day" reunió a grandes artistas y amigos. Foto: Instagram @natijota

La organización del evento no fue tarea fácil, y Nati reconoció el esfuerzo de todas las personas involucradas, desde los trabajadores de Olga hasta sus jefes, quienes la incentivaron a seguir adelante cuando las dudas la invadían. "A mis jefes que me empujan y me incentivan porque ante la duda yo arrugo; ellos creen en mí mucho más que yo misma y van logrando que me anime a hacerlo", compartió, recalcando lo importante que es tener un equipo que te apoye en cada paso.

Nati agradeció profundamente a todos ellos por su participación, reconociendo que sin su talento y compromiso, el evento no habría sido lo mismo. "A los artistas que nos entregaron su energía hermosa e historias y arte", escribió, mostrando su gratitud.

Nati Jota expresó su agradecimiento a todos los que hicieron posible el evento. Foto: Instagram @natijota

Al final de su mensaje, Nati Jota se describió a sí misma como "una del montón", resaltando su humildad y cercanía con su audiencia. "Ser una del montón es mi mayor virtud. Los amo", concluyó, dejando en claro que, a pesar del éxito y reconocimiento, sigue siendo la misma persona sencilla y cercana que sus seguidores han llegado a querer.

Un sueño hecho realidad para Nati Jota y todos los presentes. Foto: Instagram @natijota