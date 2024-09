La receta de las mejores empanadas: lo dice Gladys, La Bomba Tucumana

Gladys “La Bomba” Tucumana dio tiempo atrás un giro inesperado a su carrera y apostó al mundo de la gastronomía con la apertura de un local de empanadas tucumanas en el corazón de Recoleta. La artista buscó traer a Buenos Aires el sabor auténtico de su tierra, poniendo en valor una tradición culinaria arraigada como lo son las empanadas en Tucumán.

El secreto de las verdaderas empanadas tucumanas de Gladys

En una entrevista reciente, Gladys reveló los secretos detrás de sus empanadas y las diferencias esenciales que las distinguen de las salteñas. “La salteña tiene papa, la tucumana no”, afirmó. La cantante destacó la importancia de ingredientes frescos y de calidad, como la carne cortada a cuchillo, el morrón y la cebolla, y resaltó el toque artesanal que caracteriza su propuesta.

Gladys la Bomba Tucumana tiene su propio local de empanadas en Recoleta.

“La salteña es con papa. No tiene pasas, no tiene aceituna y no tiene papa. Tiene carne cortada a cuchillo, morrón, cebolla normal, cebolla de verdeo y buenos condimentos, que es lo que le da el sabor. Además de una masa espectacular, la masa es todo. Son al horno de barro, pero todavía no lo tengo en el local”, aseguró la Bomba.

Además de las empanadas clásicas, La Bomba sorprendió a sus clientes con otras creaciones, como la empanada de hongos al Malbec. Esta propuesta, apta para vegetarianos y carnívoros por igual, muestrala capacidad de Gladys para innovar sin perder de vista la tradición. El local de Recoleta es un homenaje a la carrera musical de Gladys, donde el color amarillo y las frases icónicas de sus canciones son los protagonistas.

“Todo esto es en honor a lo que yo hago, que es música, a lo que estoy siempre agradecida y feliz de tener un clásico. Es todo un honor a eso, con muchísimo amor y familia, para traer el verdadero sabor de la empanada tucumana a Buenos Aires, porque yo las pido, las chequeo y todavía nunca probé una que se parezca”, cerró la cantante.