Emilia Mernes dejó tendencias para primavera verano en Mendoza: los accesorios que te harán brillar

Emilia Mernes no solo conquistó a su público con su música en Mendoza, sino que también impuso moda. En un show inolvidable, la cantante se destacó no solo por su talento vocal, sino por los looks que lució en el escenario, que ya anticipan las tendencias que dominarán esta primavera-verano.

Lo más llamativo de la noche fue su elección de accesorios

Entre estos accesorios se destacaron los cinturones anchos, shorts y faldas de tiro bajo, guantes y grandes aros. Estos detalles le dieron un toque único a su presencia en escena, dejando claro que no solo vino a cantar, sino también a inspirar a sus fans con nuevas propuestas de moda.

Faldas de tiro bajo, cinturones anchos y guantes, entre los detalles más llamativos de su outfit. Foto: Santiago Tagua/MDZ

Los brillos en los ojos fueron otra clave de su look, y su marca registrada, demostrando que el glitter seguirá siendo un infaltable en las noches de verano.

El glitter en los ojos será clave en los looks de verano, tal como lo mostró Emilia y en su recital recibieron de esa manera a sus fans. Foto: Santiago Tagua/MDZ

Los peinados también llamaron la atención por su estilo elaborado, perfectos para completar un outfit que equilibra lo casual con lo sofisticado.

Este estilo de Emilia combina a la perfección con las vibras de la temporada: frescura, brillo y personalidad. Las faldas de tiro bajo y los cinturones no solo son un guiño a los 2000, sino que también aportan un aire moderno y atrevido a cualquier look.

Estilo dosmilero que no pasa de moda nunca. Foto: Santiago Tagua/MDZ

Los guantes, se posicionan como una opción arriesgada pero ideal para darle un toque elegante a los outfits de verano. La cantante supo cómo llevarlos con un aire relajado y juvenil.

Foto: Santiago Tagua/MDZ

El paso de Emilia por Mendoza dejó una huella imborrable. No solo por su show, que fue lo mejor de la noche, sino también por las tendencias que impuso y que, sin duda, veremos replicadas en las calles esta temporada.

Accesorios , aros, collares, detalles que le dan el toque al look. Foto: Santiago Tagua/MDZ