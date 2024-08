Angelina Jolie, Jenna Ortega y Mónica Bellucci eligen estos tres básicos en el festival de Venecia

Al igual que Cannes o San Sebastián, el Festival de Venecia es uno de los más prestigiosos y glamorosos en el mundo del cine. Desde este miércoles 28 de agosto hasta el sábado 7 de septiembre, la alfombra roja se desplegará sobre una de las ciudades más famosas del mundo.

Con estrenos como "María Callas" o "Joker 2", esta 81°edición albergará a cientos de estrellas del mundo entero, y los looks no faltarán. Incluso, este martes, las famosas empezaron a llegar a Venecia para prepararse para posar en la red carpet durante los próximos días. Angelina Jolie, Jenna Ortega y Monica Bellucci fueron de las primeras en arribar y coincidir en una premisa.

Los básicos inundaron sus looks de bienvenida y cada una dio una verdadera lección de estilo para defender estos clásicos del armario con elegancia y actitud. Consigue sus atuendos siguiendo sus claves al pie de la letra.

Angelina Jolie eligió el clásico trench. Foto: Instagram @justjared.

Angelina Jolie pisó con fuerza en la previa al Festival de Venecia, optando por un básico que todas tenemos. Saludando a los paparazzi, la actriz llevó un trench beige de mangas cortas y lazo, al que acompañó con falda negra midi, botas arruchadas de cuero y tacón, y gafas de sol cuadradas.

Un look perfecto para el entretiempo, cuando no sabemos qué ponernos para no pasar frío ni calor. La confirmación de que apostar por menos siempre es un más.

Jenna Ortega se decantó por varios básicos como blazer a cuadros y mocasines. Foto: Instagram @seventeen.

Por su lado, Jenna Ortega impuso su estilo sastrero renovado a través de un outfit con minifalda tableada en beige, top rojo, blazer a cuadros bicolor, medias blancas, mocasines en rojo cereza, bolso negro XXL y gafas de sol redondas. Consiguiendo una estética colegial y chic, la joven acaparó todas las miradas.

Una idea que fácilmente podemos conseguir con básicos como blazer, minifalda y mocasines, y que podemos ir transformando según la impronta que queramos alcanzar.

Monica Bellucci arrasó con un traje blanco impoluto. Foto: Instagram @monicabellucci.

Monica Bellucci llegó a Venecia en la antesala a este esperado festival, junto a Tim Burton - su pareja y famoso director de cine. La italiana dio una muestra de elegancia pura con un traje blanco de pantalones flare y blazer con hombreras definidas, al que combinó con blusa negra, bolso baguette y gafas de sol.

Al igual que el traje negro, el de color blanco es un básico que no debemos olvidar de agregar a nuestro guardarropas. Además de ser versátil, podemos vernos estilosas y modernas sin importar cuántos años pasen.

Aún no sabemos qué veremos en la alfombra roja del Festival de Venecia, pero esta fue la previa perfecta para una semana llena de moda y glamour.