Novedad: la empresa mendocina con 72 sucursales en el país que cambia su histórico CEO

Go Bar, la distribuidora nacional de vinos y bebidas que se transformó en la cadena de Liquor & Wine stores con la mayor cantidad de sucursales en Argentina, anunció un gran cambio: Rodrigo Guardia, su histórico CEO y socio fundador, hace un paso al costado y se incorpora Ariel Ruiz como su nuevo CEO. "Este movimiento estratégico es parte de un ambicioso plan de expansión y consolidación de la compañía", asegura Guardia.

Fundada en 2008, Go Bar ha experimentado un crecimiento constante durante los últimos diez años, convirtiéndose en un referente en el mercado con 72 sucursales en todo el país y distribución en Buenos Aires y Mendoza donde tiene la distribución exclusiva de Fratelli Branca. La empresa mendocina superó el volumen anual de ventas de 10 millones de botellas de vino, consolidándose como una líder en el sector.

"Después de 21 años liderando este proyecto junto a mis socios Vladimir Lldán y Mariano Pérez, y con una mezcla de alegría, nervios, melancolía y entusiasmo... confirmamos que a partir de este mes de Agosto pasará a liderar Go Bar Ariel Ruiz, una persona brillante y talentosa con amplia experiencia en el consumo masivo, quien dirigió las ventas del Grupo Bimbo Argentina hasta el mes pasado. Por mi parte, desde ahora estaré a cargo del área de E-Commerce y transformación digital. ¡Así es que este viaje sigue!", comentó a MDZ Guardia.

Rodrigo Guardia, hasta ahora Gerente General de Go Bar. En la foto, en un evento de vinos junto a Giuliana Panella y Leandro Fusari.

Un nuevo plan estratégico

Este año, Go Bar ha definido un nuevo plan estratégico enfocado en la profesionalización de la empresa, la consolidación del mercado y el crecimiento en las principales ciudades del país. Como parte de esta estrategia, la compañía ha implementado una serie de cambios en su gobernanza, incluyendo la creación de un directorio y la reestructuración de su equipo de alta dirección. Estos cambios apuntan a fortalecer la posición de Go Bar en el mercado y a impulsar su expansión en las plazas más atractivas de Argentina.

Una de las sucursales de Go Bar ubicada en la provincia de Formosa.

Cuáles son esos cambios en el top management

En el marco de estas decisiones, se ha designado a Rodrigo Guardia como Director Ejecutivo, quien se enfocará en la estrategia de crecimiento y el desarrollo de nuevos negocios, y además liderará el área de E-Commerce. "La incorporación de Ariel Ruiz como CEO es una pieza clave en esta nueva etapa de la empresa", aseguran desde el staff.

Ariel Ruiz es Licenciado en Comercialización y cuenta con más de 20 años de experiencia en empresas líderes del consumo masivo, como Ab InBev, Danone y Grupo Bimbo. Su carrera se ha centrado en áreas cruciales como comercialización, trade marketing y estrategias Go to Market. Entre sus logros más destacados se encuentra la transformación del Go to Market en Danone y la implementación de un programa de excelencia en Grupo Bimbo, donde también jugó un papel crucial en el proceso de turnaround iniciado en 2021, logrando resultados sobresalientes para el grupo.

Ruiz se une a Go Bar motivado por su pasión por el desarrollo de personas, la implementación de procesos efectivos, el cambio cultural y la creación y liderazgo de equipos de alto rendimiento. Su objetivo es superar los desafíos de crecimiento y rentabilidad de la compañía a través de un enfoque innovador y estratégico.

Ariel Ruiz, el flamante CEO.

"Estoy muy entusiasmado por unirme a Go Bar en este momento crucial de su desarrollo. Creo firmemente en el potencial de esta empresa y en su capacidad para seguir creciendo y consolidándose en el mercado. Mi enfoque estará en potenciar el talento interno, optimizar los procesos y liderar con una visión estratégica que nos permita alcanzar nuestros ambiciosos objetivos de expansión y rentabilidad." afirmó Ruiz quien se relocalizará a la provincia de Mendoza con su familia para encarar este desafío.

Sobre Go Bar

Go Bar es una empresa mendocina fundada en 2008, reconocida como la cadena de tiendas con mayor cantidad de sucursales en Argentina. Bar se ha posicionado como líder en la venta de vinos, con más de 10.2 millones de botellas vendidas anualmente. La empresa se caracteriza por su compromiso con la calidad y la excelencia en el servicio, ofreciendo una amplia variedad de productos para satisfacer las necesidades de sus clientes.