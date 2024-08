Cinco consejos para organizar tu cocina y optimizar tu espacio

Ordenar la casa puede llegar a ser una tarea tediosa, sin embargo, cuando todo está planificaco y organizado se puede ahorrar mucho tiempo en la limpieza y a la vez sentirse mejor dentro de un espacio del hogar. Tener una cocina organizada y eficiente no solo ahorra tiempo y esfuerzo, sino que también puede hacer que cocinar sea más agradable, es especial para aquellos que tienen una cocina de pequeñas dimensiones.

Un espacio organizado es clave para sentirse a gusto en casa.

Cinco consejos para organizar tu cocina

1. Tirá lo que no usás: El primer paso para organizar tu cocina es deshacerte de todo lo que no usás o no necesitás. Tirá los alimentos caducados, los utensilios de cocina rotos y los electrodomésticos que no uses.

2. Clasificá y guardá: Una vez que hayas despejado tu espacio, clasificá tus artículos por categorías. Por ejemplo, guardá todos los utensilios de cocina en un solo lugar, las ollas y sartenes en otro, y la vajilla en otro. Esto te ayudará a encontrar lo que necesitás más fácilmente.

3. Aprovechá el espacio vertical: Las cocinas suelen tener mucho espacio vertical sin usar. Instalá estantes, barras o ganchos para aprovechar al máximo este espacio. Podés guardar especias, tazas, ollas y sartenes, o incluso electrodomésticos pequeños.

4. Utilizá organizadores: Los organizadores son una excelente manera de mantener tus cajones y gabinetes ordenados. Hay organizadores para todo tipo de artículos, desde cubiertos hasta especias.

5. Mantené la limpieza: La mejor manera de mantener tu cocina organizada es limpiarla con regularidad. Lavá los platos después de cada comida, limpiá las encimeras y barré el suelo.