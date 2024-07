Juliana Awada usó un jean y estallaron las redes sociales

Cada vez estamos más seguras que los jeans son nuestros superhéroes para looks rutinarios, sea invierno o verano. Juliana Awada apoya el mismo pensamiento al elegirlos la mayor cantidad de veces posible. Antes de comenzar la nueva temporada, la empresaria mostró cómo lo combina con otro gran básico de armario: la gabardina.

Una vez más, Juliana Awada nos enseña que los jeans son los mejores compañeros de la gabardina. Foto: Instagram @juliana.awada

Poniendo como estrella a su nueva colección para Awada, la influencer enseñó dos prendas que forman parte de esta línea - como un sweater gris de cashmere y una gabardina - junto con un par de jeans chupín y zapatillas deportivas. A tono con un bolso tote en negro y gafas de sol cuadradas, Juliana Awada entregó una nueva lección de estilo perfecta para clonar.

Y como sabemos que a veces cuentas con poco tiempo para buscar nuevas opciones, recolectamos cuatro looks de jeans y gabardina para que lleves este invierno.

Minimalista

Puedes llevar este dúo de la manera más minimalista posible como este look. Foto: Who What Wear.

¿Outfit de armado rápido? ¡Este! Solo con un par de jeans, camiseta/camisa/ sweater negro, trench o gabardina, kitten heels o mocasines, y complementos clásicos, te convertirás en la más fashionistas de la temporada. El verdadero estilismo que nos demuestra que menos es más.

Casual con pizcas rockeras

O puedes apuntarte por una faceta más rockera, combinando con tonos tierra como rojo, violeta o marrón. Foto: Elle.

La combinación de jeans y gabardina también puede lucir rockera. Si no lo has comprobado aún, te enseñamos este look con vaqueros pitillo, sweater estampado, trench beige, botas de tacón burgundy y bolso de ante en marrón caramelo. En gamas de colores tierra, esta combinación se transforma en la imagen clave del armario invernal.

Moderno

Si no te convencen las opciones anteriores, siempre puedes decantarte por algo más moderno y rebelde. Foto: Who What Wear.

Las formas maxi y el agregado de colores shocking son dos tips que pueden funcionar increíble con jeans y gabardina. Te recomendamos este atuendo de vaqueros cropped, sweater negro largo, trench beige arena, mocasines y bandolera verde neón. Aunque la influencer apostó por este tono, tú puedes seleccionar el complemento más excéntrico que tengas y ubicarlo en tu look.

Canchero

O definirte por el look más canchero y versátil del invierno. Foto: Charmed by Camille.

Canchero y funcional son las palabras que definen a este outfit. Jeans rectos, camiseta blanca, gabardina, sweater a rayas, zapatillas, bolso y gorra crean el look que todas queremos imponer durante el invierno. Con estos básicos, corre a producir tu propia versión de esta idea.

¡Gracias Juliana Awada por salvar nuestra semana una vez más!