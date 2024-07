Nuevo restaurante, emblemática esquina y una onda especial para disfrutar

Un nuevo espacio de disfrute en el centro mendocino siempre es motivo de celebración. Se trata de un espacio que "jugará en toda la cancha": cafecitos y reuniones en la mañana, almuerzos diferentes y con una propuesta distintiva, mediatardes y drinks para la golden hour y el after office, y cenas con gastronomía de nivel, dj y una barra para aplaudir.

Butic abrió sus puertas en una emblemática esquina, la de Avenida San Martín y Julián Barraquero de Ciudad, y se trata de un espacio que tiene una orientación principalmente gastronómica. "Abrimos durante el día como cafetería: de 7 de la mañana a 20 horas todos los días, de lunes a sábado, puede disfrutarse esta propuesta. Como restaurante, las noches de los jueves, viernes y sábado son una experiencia que hay que vivir", nos cuenta Mariano Cussutta, alma mater del proyecto.

"Desde las 21 horas, en estos días se podrá disfrutar de una carta variada en donde el concepto de tapeo, última moda en cuanto a la gastrobnomìa nocturna, sorprende al comensal. ¿Algunas de las delicias que recomendamos? Las mollejas asadas, el salmón con crema ácida y palta, el pollo crispy o las papas butic, que llevan una salsa de queso azul y bacon que las transforman en un manjar", siguió Cossutta.

"Yo te cuento algo: soy abogada, así es que vine a la mañana a tomarme un café mientras esperaba a por una reunión en los juzgados laborales que quedan enfrente, y volví a la noche a cenar, brindar con unos tragos y disfrutar con amigas. ¡Me encantó! Te recomiendo el osobuco braseado: se hace al horno por unas cuatro horas, tiene queso tybo gratinado, rúcula y lactonesa en pan ciabatta. Absolutamente delicioso", nos comentó Paula, una comensal con la que conversamos mientras hacíamos nuestra ronda socialera.

"Se trata de un proyecto destinado a un público que quiere salir, comer rico, disfrutar de buena música y una coctelería premium en un lugar más sofisticado, con más diseño y producción. Te pongo un ejemplo: por ahí tenés 40, 45 años y querés salir y ponerle onda a una noche pero no encontrás un lugar más acorde a tus gustos. Buen producto, de calidad, buena materia rpima en los ingredientes de los platos, música y onda pero en un horario más temprano, un perfil de sunset pero en la city -para no tener que irte lejos-... Esa es la onda de Butic", especificó Mariano.

Mariano Cossutta charló con MDZ Estilo.

Sobre la novedad de que sea un café en la mañana y un restaurante y bar de tapas en la noche, Cossutta explicó que "desde un principio la idea fue darle mucha vida diurna a una esquina que ha estado históricamente marcada por la noche y que en lso últimos años estuvo cerrada. Con Butic cambiamos imagen, cambiamos energía, y hacemos un upgrade sobre todo para quienes quieren tener una propuesta gastronómica y de coctelería interesante pero no tener que irse a la zona de bodegas para disfrutarla".

"Fue muy importante el cambio estético. A nivel diseño de interiores, decoración, colorimetría y demás, el cambio del eprfil del lugar fue notable. Es otra energía para un público siempre exigente, que es al que apuntamos".

"Hace muchos años sentía que la ciudad de Mendoza estaba acéfala de una parte del entretenimiento. Que faltaba una propuesta de restaurante pero que también tuviera onda, sea bar, haya música cool, sin bajar la calidad gstronómica de la carta. Esto nos más ni menos que agregar valor. Además no solo pensamos en los mendocinos, sino también en el turista. Me ha pasado mucho de recibir consultas de visitantes que han pasado tosdo un día en bodegas y de excursión, que se alojan en el centro de la ciudad y quieren un espacio en donde relajarse, chill, pero no un menú de varios pasos o algo formal. Butic es el ideal", considera Mariano.

"La coctelería es de autor, de gran nivel. La carta es versátil y pasa por muchos estilos. Yo les recomiendo a todos que pasen por Butic: se van a sorprender", cierra Cossutta.

MDZ estuvo en el lugar y te muestra una galería de fotos con algunos amigos de disfrute:

Fernanda Mota, Mariano Cossutta y Romina Lobos, de brindis.

Diego Patane y Leylen Robledo.

Algunas de las delicias disfrutadas en la petit inauguración.

Mariú Paolantonio, Néstor Arraes y Valentina Porta.

Un nuevo espacio irrumpe en pleno centro mendocino.

Mariano Cossutta, el anfitrión, brindó con MDZ Estilo.

Drinks, charlas y buena onda.

Sergio Castro y Ailen Silva.

Valentín Chaher y Agus Malano.

El design, presente.

Sergio "Coco" Gras pasó por Butic junto a su esposa.

Butic se disfruta en la mañana, y en la noche.

Néstor Arraes y un look clásico que va para el día y la noche.

Daniela Agrain, Toti Castro e India Aguirre.

Butic tiene toda la onda.

Agus Malano eligió look total black pero con un sacón que hacwe un verdadero statement de animal print.

Un espacio histórico del centro mendocino que ahora cambió totalmente su look.

Fernanda Mota y Romina Lobos.

Un vino para disfrutar.

DAniela Agrain y un total look estampado.

Mariano "Mala" Cossutta, y un vinito para brindar: ¡mucha merde!

Facundo Pauzoca y Emilce Caballero.