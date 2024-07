Lucas Löwi: "Para 2030, el mundo no va a consumir más vino de lo que está consumiendo hoy"

Lucas es mendocino y tuvo la oportunidad de estar vinculado al mundo del vino siempre. El grupo Moet Hennessy le ofreció la posibilidad de ir como Director General a Bodega Numanthia en España, localizada en la denominación de Origen Toro en la región de Castilla y León. Fueron más de ocho años allá, pero siempre tuvo en su radar volver a la Argentina.

En sus palabras la “bodega siempre fue muy especial y tiene ese propósito tan particular que la hace muy potente en su ADN, que es preservar el viñedo antiguo que hay en Toro y trabajar con una base autóctona que es la uva Tinta de Toro que solamente se puede cultivar en esa zona”.

Löwi es licenciado en Administración de Empresas, graduado de la Universidad Nacional de Cuyo y posee un Executive MBA con honores (Magna Cum Laude) del IAE Business School. Tiene un profundo compromiso con la sustentabilidad, lo que se alinea perfectamente con los esfuerzos actuales de la Argentina.

Hace unos meses se dio la oportunidad de volver a la Argentina, como Director General de Terrazas de los Andes, la bodega que el grupo tiene en el país. Con todo el expertise y el aprendizaje realizado en Europa, Lucas llegó a comandar una de las firmas más prestigiosas que tiene el vino en la Argentina.

Aquí podés ver la entrevista completa con Lucas Löwi:

Y en las siguientes líneas un pequeño extracto de todo lo que se habló en la nota:

Lucas es el nuevo Director de Terrazas de los Andes. Foto: Rodrigo D'Angelo / MDZ.

¿En Argentina, se pueden hacer grandes vinos como se hacen en Europa?

Que pregunta. Creo que la vitivinicultura es una actividad de largo plazo en el mundo, es decir, toma mucho tiempo el trabajo. Para mí la filosofía es muy clara. Un gran vino nace en un viñedo y los grandes vinos se cultivan. No queda otra alternativa que tener paciencia. Lo importante es tener una visión sobre cuál es el destino, hacia dónde vamos y luego planificar el viaje. Estamos en un momento bisagra de la industria del vino, pero no solo en Argentina, sino a nivel global. Para 2030, el mundo no va a consumir más vino de lo que está consumiendo hoy. Y tenemos que estar preparados para este nuevo escenario. De momento, los jóvenes no se han sentido de momento atraídos por el vino, como sucedió cuando nosotros teníamos esa edad. Hay tendencias más saludables que se confunden a veces con el no consumo de alcohol. Incluso hasta algunos jóvenes americanos se inclinan más hacia el consumo del cannabis.

El trabajo sobre la sustentabilidad es esencial para Lucas. Rodrigo D'Angelo / MDZ.

El Malbec llegó a un límite. Hay una meseta en el Malbec en el mundo. ¿Se puede seguir creciendo?

Pienso que en Argentina hemos hecho cosas bien, tenemos viñedos muy antiguos, por ejemplo en Las Compuertas, viñedos que son centenarios. Pero creo que lo que se construyó, con esta cepa emblemática se hizo de manera genérica. Ahora toca dar el siguiente paso y es hablar del Malbec de terruños específicos. En Mendoza tenemos la enorme oportunidad de crear vinos con terruños muy diferentes en altura. Es decir, en el caso de Terrazas de los Andes, nosotros tenemos más de 500 hectáreas plantadas en los diferentes distritos que considero que son los de mayor calidad en esta región. Entonces ahí estamos hablando del futuro de Argentina. Y esta cercanía a la montaña, se siente en los vinos. Enriquecer la biodiversidad de nuestros suelos y de nuestros terruños. Y para eso desarrollar la viticultura regenerativa, el no remover los suelos, el dejar la cubierta vegetal en los suelos, sobre todo más cerca de la montaña. Eso permite que vayan creciendo hierbas nativas entre las hileras de la vid y vamos trayendo de regreso la flora y la fauna natural de estas regiones. No solo enriquece los suelos, sino que empieza a tener un impacto en la uva y en los vinos y aparecen algunos aromas más herbales que antes no teníamos y creo que es algo muy interesante para prestar atención, porque el futuro del Malbec de estos distintos lugares tiene que ver también con un Malbec muy fresco, con una fruta muy nítida y una expresión de un terruño, de un lugar.