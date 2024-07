Sensual e impactante: así podría lucir el vestido de novia de Oriana Sabatini

Poco es lo que se ha difundido acerca del vestido de novia de Oriana Sabatini. Restando solo un día para la boda entre la modelo y Paulo Dybala, Catherine Fulop - madre de Oriana - fue la única que dio un indicio acerca del diseño que lucirá su hija mayor durante este sábado por la tarde.

El pequeño gran indicio de Catherine Fulop sobre el vestido de Oriana Sabatini

A pesar de que el video compartido por la ex modelo no enseñó el modelo elegido, sí descubrimos que la marca encargada de este vestido es Dolce&Gabbana. La firma de lujo italiana ha sido la creadora de la pieza nupcial que verá la luz pública este sábado 20 de julio, luego de dar por finalizada la ceremonia - ya que los novios no permitirán que los invitados usen sus celulares durante la boda.

Dolce&Gabbana es una de las firmas italianas de lujo más famosas. Foto: Brands Vice.

Sin embargo, Dolce&Gabbana es una marca con amplia experiencia en Alta Costura y en diseñar prendas icónicas para distintas novias a través del tiempo. Poniendo énfasis en sus orígenes italianos, la empresa de moda remarca en todos sus diseños nupciales sus cualidades únicas.

Sus características más distintivas son la sensualidad y el dramatismo. Foto: Fashion Network.

Encaje, transparencias, brocados, bordados de colores a mano y faldas voluminosas son algunos de los sellos distintivos en todos sus vestidos, incluidos los nupciales. Para Dolce&Gabbana no existe lo simple o sutil, sino todo lo contrario: mientras más dramatismo, sensualidad y teatralidad puedan darle a sus diseños, mejor.

Largos velos, apliques florales, faldas XXL y mucho encaje se hacen parte de sus diseños. Foto: Behance.

Además de estos patrones, la firma es una de las más destacadas dentro del rubro de la moda, debido a su calidad, precisión y creatividad, que infunde en cada prenda. Y aunque no cuenten con una colección nupcial actualmente, algunas celebridades han podido acceder al dúo de diseñadores para que trabajen en sus vestidos de novia.

Lady Kitty Spencer fue una de las integrantes de la monarquía en elegirlos para su vestido de boda. Foto: Tatler.

Oriana Sabatini se incluirá a una selecta lista de famosas que han llevado una pieza magistral de la marca italiana. Lady Kitty Spencer, sobrina de la difunta Diana Spencer o Lady Di - fue una de las últimas novias en demostrar el maravilloso trabajo de Dolce&Gabbana, gracias un vestido realizado en encaje bordado que formaba un corset de cuello alto y hombreras junto con una falda de corte princesa. ¡De ensueño!

Kourtney Kardashian fue otra de las que apostó por Dolce&Gabban para su ceremonia. Foto: Grazia.

Los velos son una de las partes más significativas en los vestidos de la firma y Kourtney Kardashian - otra de las influencers que eligió a esta dupla - lo confirmó optando por un kilométrico velo de tul bordado y minivestido corsetero con detalles de encaje. Su boda fue una de las más audaces de este último tiempo y dejó una huella en la elección de su vestido extra sensual.

Ya solo quedan horas para que se devele el vestido de boda elegido por Oriana Sabatini. Luego de repasar los detalles y trayectoria de la marca elegida, no nos quedan dudas de que su diseño será uno de los más impactantes de este 2024.