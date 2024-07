Ocho vinos y sus precios para brindar con amigos

Siempre que llega esta fecha nos disponemos a celebrar con nuestros amigos queridos y es una gran ocasión para darse un gusto y adquirir algún vino especial para brindar con ellos o ellas.

La oferta en la Argentina se ha ampliado en estilo y sobre todo ha elevado su calidad en materia enológica, por lo que resulta necesario empezar a seguir algunas recomendaciones de especialistas que nos dedicamos a probar y degustar para "ahorrar pasos" y no llevarnos sorpresas.

En esta ocasión he intentado hacer una selección de lo más variada, tanto en estilos como en varietales, para que puedas optar según las ganas que tengas o los grupos donde vas a llevar esos vinos para brindar. Veamos.

El Bautismo de La Liga de Enólogos

Es el proyecto co-creado por un grupo de jóvenes amigos enólogos, que comparten un mismo deseo: cambiar la forma en la que se crea y se disfruta el vino. En su variedad rosado, los enólogos buscaron redimir la variedad Criolla, nativa de nuestro país, y reconocer a los primeros hacedores de vino que hicieron de esta cepa el vino para toda la familia argentina. De piel rosada, le trasfiere al vino un elegante color a cereza brillante. Su aroma de carácter florar y frutal, recuerda a las rosas y frutillas. En boca es fresco, ligero y de acidez equilibrada. Precio sugerido: $5.613.

Alma Mora Merlot

Es el último lanzamiento de la bodega. Este nuevo exponente se suma a la exitosa familia Alma Mora, reconocida por su calidad excepcional y popularidad entre los consumidores argentinos. Vino de color rojo intenso. En nariz se destacan sutiles notas a frutos rojos y pasas. En boca es elegante y suave. Sus taninos redondos y aterciopelados logran un vino muy agradable de beber. Precio: $6.512.

Reserva Malbec Bodega Fin del Mundo

Es una línea compuesta que se caracteriza por estar elaborada con uvas de algunas de las mejores parcelas de los diferentes viñedos en San Patricio del Chañar, Neuquén. “Cuando pensamos estos vinos, buscamos que sean fieles representantes de la Patagonia. Elegantes, frescos y deliciosos; vinos que sean fáciles de tomar pero a su vez inmensos, que nos inviten a una segunda copa. Por eso decidimos elegirlos para esta fecha: son ideales para compartir y brindar con amigos”, explica Juliana Del Aguila Eurnekian, Presidente de Bodega Del Fin Del Mundo. Precio: $9.000.

The Funckenhausen Malbec Co

Nace de la unión entre las raíces alemanas y la expresión argentina. Una línea de vinos que toma a la cepa Riesling, tan representativa de Alemania como hilo conductor para co-fermentarla con otros varietales y expresiones locales. El primer producto de la línea, The Funckenhausen Co. Malbec es un vino en el cual se fermentan conjuntamente un 94% de Malbec con un 6% de Riesling el cual se embotella luego en la botella típica y representativa de Riesling. Vinos que representan todo un estilo muy particular y que provienen de San Rafael, en Mendoza, donde las condiciones son ideales para este tipo de elaboraciones. Precio: $12.300.

Blend de Extremos El Esteco

Es un Torrontés que llega desde los Valles Calchaquíes, en Salta. Representa la diversidad y la pasión por la viticultura en el noroeste argentino. De color amarillo muy brillante, con notas verdosas, de frutos tropicales y flores de naranjo, delicados cítricos, duraznos blancos. Un vino muy delicado, persistente y refrescante; con buen cuerpo y una acidez integrada. Precio sugerido $14.231.

Luigi Bosca Pinot Noir

Un excelente ejemplar elaborado con uvas que provienen de La Consulta, en el Valle de Uco y se transforma en uno de los grandes exponentes de Argentina. Aromas intensos y equilibrados, con notas de frutas negras y especias. En boca es voluptuoso, con dejos ahumados y taninos incipientes. De paladar franco y vivaz, con carácter definido y un final expresivo con toque floral. Posee buen potencial para ganar complejidad con la guarda. Es un vino que refleja la antigüedad del viñedo y la pureza varietal. Precio: $14.500.

Terrazas de los Andes Origen Malbec Las Compuertas

La bodega busca honrar el terroir de las zonas más destacadas de Mendoza a través de su línea Origen. Cada botella es una fiel interpretación de las indicaciones Geográficas (IG) de Las Compuertas, Los Chacayes y Paraje Altamira, donde la altitud, el suelo y el clima se entrelazan para dar vida a vinos que capturan la esencia pura y auténtica del Malbec argentino, y a la vez expresan la riqueza de cada IG. En particular, este Malbec proveniente de la IG Las Compuertas (1.070 m.s.n.m.) en la zona de Luján de Cuyo tiene aromas a fruta roja, notas florales y taninos sedosos y elegantes en un equilibrio muy sutil característico de una zona de altura y suelos profundos. Precio: $14.900.

Pilatos (cofermentado de Malbec)

Elaborado con uvas de la zona de Los Chacayes, se suma a la “familia” del vino insignia de la bodega Sottano, el reconocido Judas, junto a María Magdalena y Barrabás. Adrián Toledo, enólogo de la bodega, destaca que “Pilatos ha sido cuidadosamente vinificado mediante un proceso de cofermentación: el Malbec, despalillado con precisión, se fusiona con el Cabernet Sauvignon, utilizando la mitad del racimo entero y la mitad despalillado en tanques de acero inoxidable de 5000 litros. Este proceso artesanal garantiza la preservación de los perfiles aromáticos y la riqueza de los sabores". Precio: $25.199.