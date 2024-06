Este es el corte de pelo más favorecedor y fácil de llevar en invierno

El invierno ya se instaló y eso significa que debemos renovar nuestro cabello. Cortando puntas, haciendo una nutrición o apostando por un nuevo corte de pelo, nuestro paso por el estilista debe ser una necesidad para brindarle protección y cuidado a nuestra melena.

Si estás en búsqueda de una idea pero aún nada te convence, creemos que esta opción será la ganadora definitiva. Aunque durante el invierno se suele apostar por cortes de pelo en donde permanece el largo, las celebridades han dado un giro con respecto a este pensamiento y se han apuntado por lo contrario.

El blunt bob es el nuevo corte de pelo que todas las famosas quieren y que deberías probar este invierno. Foto: Instagram @jlo.

Denominado como blunt bob, en español bob despuntado, este corte de pelo es el que te salvará durante la temporada. Conservando la clásica forma del bob, que se ha convertido en una opción atemporal, esta variante se basa en dejar que las puntas luzcan más relajadas o suavizadas.

Distinto al recto, aquí la clave reside en darle movimiento al cabello permitiendo que las puntas se ubiquen hacia arriba. Ya sea si tienes una melena lacia o con rulos, el blunt bob es una idea que luce perfecta en cualquier tipo de pelo.

Favorecedor y fácil de peinar, ¡no te arrepentirás de llevarlo! Foto: Instagram @justjared.

Además de ser favorecedor, este corte de pelo tendencia tiene la ventaja de no necesitar mucho tiempo de lavado, secado y peinado. Por ende, no solo ahorrarás mucho tiempo a la hora de salir de tu casa, sino también dinero en cuanto a que no necesitarás comprar cientos de cremas para modelar o mantener tu melena.

Famosas como Gigi Hadid, Demi Lovato y Jennifer López ya probaron el blunt bob y confirmaron que es una de las mejores alternativas para cambiar tu cabello y acertar.