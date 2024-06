Tu gato se ahoga: qué debes hacer

Los gatos son criaturas naturalmente curiosas y a veces esa curiosidad puede meterlos en problemas. Al igual que los perros, los gatos también pueden atragantarse con objetos extraños. Saber cómo actuar en estos casos es vital para prevenir una tragedia.

Síntomas de asfixia en gatos

Identificar los signos de asfixia puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte de tu mascota. Los principales síntomas incluyen náuseas, ansiedad, dificultad para respirar, babeo excesivo, tos y pérdida de consciencia. Si notás alguno de estos signos en tu gato, es importante actuar de inmediato.

La curiosidad de los gatos puede ponerlos en situaciones peligrosas. Foto: Pexels

Pasos a seguir ante un caso de asfixia

Especialistas aconsejan mantener la calma y acercarse al gato con cuidado. Primero, verificá si podés retirar el objeto con los dedos. Si no es posible, es momento de aplicar la maniobra de Heimlich.

¿Cómo realizar la maniobra de Heimlich en gatos?

Colocá al gato con la espalda contra tu pecho y dejá sus patas colgando.

con la espalda contra tu pecho y dejá sus patas colgando. Empujá suave y firmemente su vientre con movimientos ascendentes, aproximadamente cinco veces.

Verificá si el gato expulsó el objeto. Sino, repite la maniobra un par de veces más.

¿Cuándo buscar ayuda veterinaria?

Si no logras liberar la obstrucción, llevá a tu gato a una clínica veterinaria de emergencia inmediatamente. Incluso si el objeto es expulsado, es recomendable llevarlo al veterinario para descartar problemas posteriores.

Las bolas de pelo también representan un peligro para los gatos. Foto: Freepik

Prevención de atragantamientos

Los gatos tienden a llevarse al hocico cualquier cosa que les llame la atención, por lo que es crucial mantener objetos pequeños fuera de su alcance. Algunos de los objetos más peligrosos incluyen pompones, bandas de goma, clips, bolsas de plástico, tapas de botellas y corchos de vino.

El riesgo de las bolas de pelo

Otro peligro común son las bolas de pelo. Estas formaciones de pelo no digerido pueden causar problemas graves si no son expulsadas. Aunque normalmente no son peligrosas, en casos raros pueden requerir intervención quirúrgica.