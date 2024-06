Cinturones: el accesorio que no te puede faltar esta temporada

Los accesorios son una pieza fundamental para dar nuestro toque personal a un outfit y hacerlo único y a la moda. Los cinturones son un gran aliado a la hora de dar nueva vida a nuestros looks y cobraron especial importancia con la vuelta a looks más “básicos” en los estilos old money y quiet luxury que marcaron el ritmo de la moda las últimas temporadas. Los cinturones nos permiten entonces lograr un look diferentes usando piezas básicas y clásicas, a la vez que si nuestro estilo es más osado podemos incorporar accesorios que lo acompañen y logren un outfit personalizado.

Además de ser un accesorio de moda, los cinturones nos permiten destacar nuestra silueta y lograr que las prendas de nuestro look acompañen nuestra figura destacando nuestras curvas.

El cinturón ideal

Ya que los cinturones nos pueden ayudar a destacar nuestras curvas es importante reconocer cuál es el modelo que más nos favorece. Si bien los cinturones en general tienden a atraer la atención a la zona de la cadera, podemos hacerlo de forma discreta si queremos destacar otras partes de nuestra figura o aprovechar el uso de este accesorio para acentuar nuestra cintura y caderas.

Para alargar nuestro torso y disimular el área de la cintura, lo ideal es que los cinturones sean angostos y del mismo color que el top o pantalón, para evitar generar cortes en nuestra silueta. Lo mismo sucede si queremos disimular nuestro busto, lo ideal es optar por cinturones angostos. Los cinturones anchos o con adornos que llamen la atención son ideales para crear la ilusión de cintura en figuras con pocas curvas.

Utilizá el cinturón para destacar tu silueta.

Cinturones en tendencia

Esta nueva temporada marca la vuelta de los infaltables cinturones reversionados a las tendencias actuales de la moda. Por eso vamos a ver cinturones con grandes hebillas adornadas, al mejor estilo cowgirl. Si esta tendencia no acompaña tu estilo personal podés incorporarla con cinturones de grandes hebillas pero con una impronta artística y de diseño. Si querés usar cinturones con hebillas grandes pero creés que no acompañan a tu silueta, elegí aquellos cuya correa sea del mismo tono que tu pantalón y la hebilla no sea muy brillante.

LeyendaElegí el cinturón que más se adapte a tu estilo

Cinturones en tendencia

El metal tiene una fuerte presencia en los cinturones esta temporada y podemos ver la vuelta de los cinturones metálicos y adornados, ideales para acompañar un maxi vestido de estilo boho. Podés elegirlos con piedras o solo de metal, prestá atención al brillo y tamaño del cinturón para lograr una silueta equilibrada.

Lográ un estilo casual y boho con cinturones metálicos.

Leyenda

El cinturón cadena es una de las principales tendencias del street style y podemos verlo en las influencers de moda, es ideal para lograr un estilo más desenfadado y clásico a la vez. Este accesorio resulta ideal para llevar la atención a la zona de las caderas, ya que su doble vuelta y los adornos resultan un foco de atención.

Animate a jugar con las texturas y acabados de las prendas, incluso en los cinturones.

El cinturón ideal y más versátil es el clásico mini belt, un cinturón finito y en tonos discretos que nos permite entallar nuestra silueta de forma discreta. En las últimas temporadas los grandes diseñadores han jugado con sus logos en las hebillas, pero este año vemos una vuelta a las hebillas más simples, con sutiles guiños a la identidad de cada marca. Leyenda

En cuanto a los colores de los cinturones, esta temporada podemos encontrar principalmente tonos neutros como el negro, los diferentes tonos de marrón y el infaltable borgoña. A la hora de elegir uno, buscá aquel que más acompañe las prendas que ya tenés en tu guardarropa.

Siempre tené en cuenta elegir ese cinturón que acompañe el look que querés usar, que sentís que destaca tu silueta y con el que te sentís cómoda. Pensá en vos, recordá que la moda es una forma más de expresar quién sos y mostrar al mundo tu mejor versión.

* Mery Montes de Oca. Asesora de Imagen y Personal Shopper

@mery_mdo

merymdoimagen@gmail.com