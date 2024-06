Alerta invierno: todo lo que tenés que tener en cuenta para tu rutina de skincare

Con la llegada del invierno, las bajas temperaturas y el aire seco pueden causar estragos en nuestra piel. El frío puede afectar la circulación sanguínea en la piel, lo que puede provocar sequedad y falta de elasticidad. Además, puede disminuir la producción de sebo natural de la piel, lo que lleva a una barrera cutánea comprometida y más susceptible a la deshidratación.

Es por eso que es fundamental adaptar nuestra rutina de cuidado de la piel para protegerla de los efectos del clima.

Alerta invierno: todo lo que tenés que saber para tu rutina de skincare

Cuatro tips para tu rutina de skincare en invierno

Hidratación, la clave del invierno

El aire frío y seco puede provocar deshidratación en la piel, dejándola áspera y escamosa. Por eso, es crucial mantenerla hidratada durante el invierno. Optá por una crema hidratante más nutritiva y rica en ingredientes como ácido hialurónico, glicerina y aceites naturales, que ayudarán a retener la humedad y proteger la barrera cutánea.

Protector solar, un imprescindible todo el año

Aunque los días sean más cortos y nublados en invierno, la radiación UV sigue presente y puede dañar nuestra piel. No descuides el uso del protector solar diario, incluso en los días nublados. Optá por una fórmula ligera y no grasa que no obstruya los poros, y aplicala sobre el rostro y otras áreas expuestas al sol, como el cuello y las manos.

Exfoliación suave, sin excesos

La exfoliación es importante para eliminar las células muertas de la piel y promover la renovación celular, pero en invierno es necesario hacerlo con cuidado para no irritar la piel sensible. Optá por exfoliantes suaves y no abrasivos, y limitá su uso a una o dos veces por semana para evitar la sequedad y la sensibilidad.

Protección labial, un must-have en invierno

Los labios tienden a resecarse y agrietarse con el frío, por lo que es fundamental protegerlos con un bálsamo labial hidratante y nutritivo. Buscá fórmulas enriquecidas con ingredientes como manteca de karité, aceite de coco y vitamina E para mantener los labios suaves y protegidos.