La felicidad de Máxima y Guillermo de los Países Bajos por lo que pasó: mirá la foto

Máxima y Guillermo de los Países Bajos son una de las parejas reales más carismáticas del mundo, ya que comparten gran parte de sus vidas en sus redes sociales. Así ocurrió con su felicidad por un reciente suceso de su país.

Los padres de Amalia, Alexia y Ariane de los Países Bajos festejaron a la par de todos los ciudadanos de su país el triunfo de una deportista neerlandesa. Con ese gesto, los reyes dejaron en claro que su espíritu patriótico y nacionalista está intacto.

La foto del Instagram de la realeza. Instagram: koninklijkhuis

"Juego, set, partido, campeonato. ¡Y eso por decimocuarta vez consecutiva! Diede de Groot alcanza alturas sin precedentes al lograr la victoria sobre Roland Garros. Con un total de 22 títulos de Grand Slam, ella es oficialmente la 'Grande Dame' del tenis en silla de ruedas. Felicidades por este maravilloso logro", escribieron Máxima y Guillermo en su posteo.

Máxima y Guillermo de los Países Bajos, risueños.

El amor de la gente a los reyes de los Países Bajos

Como no podía ser de otra manera, la publicación se llenó de mensajes de amor dedicados a los reyes y a la misma deportista. Además, algunos de los usuarios se quejaron de no haber podido ver el partido en la tele.

"Felicidades! Que pena y no okay que nunca se ve o muy poco de estos grandes deportistas en la tele", "Súper hermosa, felicidades Diede" y "an bonito que la realeza haga esta publicación. Realmente una gran actuación Diede! ¡Muy bonito esto para nuestro hermoso deporte!" fueron algunos de los comentarios.