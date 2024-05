Rojo, el color del otoño: cómo combinarlo

El rojo es uno de los colores de la temporada 2024 según las influencers más importantes del street style y las principales pasarelas internacionales. Lo podemos encontrar en infinidad de looks ya sea en prendas de estilo casual o más elegantes, ya que este color es un color audaz que se complementa a la perfección con gran cantidad de tonalidades de círculo cromático así como con diferentes estampas.

El rojo es un color intenso y que destaca, atrae las miradas y transmite pasión y energía. Desde los inicios de la moda se lo usó para transmitir amor y seducción, por eso un color ideal si buscamos ser audaces y no pasar desapercibidas.

Para quienes quieran lograr ese efecto atrayente sobre sus looks, los rojos vibrantes son ideales, mientras que para quienes buscan un estilo más elegante y sutil los tonos que se acercan a la gama de los borgoñas, que son más acaramelados y profundos, son ideales. A continuación, no te pierdas los mejores tips para animarte a usar este color tan lindo e interesante esta temporada.

¿Cómo combinar el rojo?

Al ser un color que atrae miradas y posa la atención sobre quien lo usa, muchas veces nos cuesta encontrar con qué otras prendas combinarlo. Pero, en realidad, este tono puede combinarse de una gran cantidad de maneras diferentes. Si lo que buscás es crear un estilo más sútil, que equilibre la intensidad del rojo, combinarlo con tonos neutros te va a ayudar a lograr ese objetivo.

Al combinarlo con tonos neutros claros como el beige, el blanco, el visón, el crudo y las diferentes tonalidades de gris vas a lograr un outfit armónico y elegante. Animáte a usar un pantalón rojo o borravino combinado con una blusa en la paleta de los neutros claros para lograr un look más formal, ideal para una ocasión de trabajo.

Combiná el rojo con prendas en colores neutros para outfits armónicos.

Si buscás un estilo elegante pero que incorpore y combine tendencias podés elegir un traje en tonos canela o dulce de leche combinado con una camisa roja.

El azul es otra de las combinaciones ideales del rojo. La tonalidad más oscura del azul le da una nueva dimensión al look, dotándolo de una elegancia clásica. Si buscás un estilo más fresco podés elegir tonos celestes y, si buscás un outfit casual, el infaltable pantalón de jean es la prenda de base ideal para combinar con una chaqueta roja.

Para looks que claramente llamen la atención podés sumarte a la tendencia de los looks monocromáticos y elegir un total look en tonos de rojo. Para lograr un outfit que sea interesante combiná diferentes texturas y tonos del mismo color. Elegí el tono de rojo que más destaca tus colores naturales. Foto: Reina Letizia. Elegí el tono de rojo que más destaca tus colores naturales. Foto: Claire Rose.

Abrigate con rojo

Con la llegada de los primeros fríos del otoño, nuestros outfits empezaron a incorporar prendas de abrigo y los sweaters rojos son la gran estrella de la temporada. Grandes aliados de los looks de transición, estas prendas tejidas nos permiten estar abrigadas y ser fieles a nuestro estilo. Podés combinar un sweater clásico con prendas estampadas, como el animal print - otra de las tendencias de la temporada- para lograr un look a pura tendencia. Animate a cambiar el color rojo con diferentes estampados. Abrigate con rojo.

En el caso de los tapados, cuando los usamos en un tono de rojo vibrante logramos dar mayor importancia y vitalidad a un look clásico. Podés elegir diferentes texturas, como el paño o el buclé para lograr un efecto más elevado a tu look. Al ser este tipo de prendas de abrigo piezas de peso visual en el look, si buscás un look más elegante podés combinarlas con prendas en tonos neutros y convertir al tapado rojo en la prenda central y que destaca del outfit. Un tapado rojo se convierte en la prenda central de un look de otra forma monocromático. Foto: Zara.

Detalles en rojo

Si buscás incorporar este color tendencia pero querés hacerlo de forma más sutil y en pequeñas dosis, una de las maneras más clásicas es hacerlo por medio del uso de accesorios. Estos grandes aliados de nuestros looks nos permiten jugar e incorporar las tendencias manteniendo nuestro estilo.

El calzado en tonos rojos es un must de la temporada y hay opciones para todos los estilos. Desde las clásicas Mary Janes en rojo charolado hasta las zapatillas urbanas en rojo podemos usar el calzado para dar color a nuestro look. Combiná una clásicas guillerminas rojas con un look en tonos neutros para lograr un estilo refinado. Foto: Alexa Chung.

Otro de los accesorios que son uno de los hits de la temporada de otoño son las carteras en tonos rojos profundos, que aportan vitalidad al outfit. Con la vuelta de los totes y las carteras de tamaño mediano podés elegir incorporar el rojo a tus looks de todos los días sin perder comodidad. Actualizá tu look con accesorios en color rojo. Foto: Katie Holmes. Actualizá tu look con accesorios en color rojo. Foto: Loewe.

Recordá siempre incorporar aquellas tendencias y propuestas del mundo de la moda con las que te sientas cómoda. Elegí el look que querés usar y que sentís que más acompaña tu estilo, que te de confianza y con el que te sientas cómoda. Usá la ropa, la moda y los colores a tu favor, para transmitir el mensaje que deseás y mostrar al mundo tu mejor versión.

* Mery Montes de Oca. Asesora de Imagen y Personal Shopper

IG: @mery_mdo

merymdoimagen@gmail.com