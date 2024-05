Cuatro ideas cancheras para usar la falda tendencia favorita de Pampita

Amante de los trajes y los minivestidos, Pampita añade este invierno una prenda canchera a su guardarropa. Esta nueva temporada la inspiró a combinar la falda larga de denim en sus looks más clásicos y de la mano de Markova, firma de la cual es embajadora.

Pampita posa para Markova con una sensual falda larga de denim. Foto: Instagram @pampitaoficial.

Luciendo una chaqueta de cuero, sweater negro y botas, Pampita cautivó la atención gracias a su belleza y su falda larga de denim - ítem que no acostumbramos a ver en la modelo. Aunque la influencer remarcó la combinación de esta tendencia con básicos de armario, existen múltiples ideas para llevar esta prenda.

¡Mira los siguientes looks a la moda para destacar con esta falda!

Falda larga de denim y sweater

Tomamos los consejos de la modelo y buscamos nuevas ideas para llevar esta tendencia. Foto: Styled by Sally.

¿Quieres conseguir un efecto similar al de Pampita? Entonces, nuestra recomendación es que apuestes por lo simple: sweater en tono neutro (negro, gris, beige o blanco) y zapatillas blancas. Estas prendas fondo de armario sumadas a la falda larga de denim crean un conjunto cómodo y versátil para todo el invierno.

Ya sea combinado con sweaters o tapados, las faldas largas de denim son el ítem imprescindible para el invierno 2024. Foto: InStyle.

Una variante más arriesgada puede ser la de esta influencer, que mezcló la tendencia vaquera con un maxi sweater rojo y complementos en rosa chicle, como botas de tacón, clutch y gafas de sol. El juego entre colores opuestos complementarios, como el rojo y el rosa, hacen un constraste novedoso para la falda larga de denim. ¡Lookazo!

Falda larga de denim y tapado

La clave reside en resaltar esta prenda sin perder de vista la elegancia. Foto: Refinery 29.

Para los días más fríos del invierno, es imposible no añadir un tapado a nuestros looks. Por suerte, esta prenda - como todo clásico - queda perfecta con una falda larga de denim. Una manera de optar por ambas piezas es uniéndolas a través de un sweater en tono pastel u oscuro (rojo granate, borgoña, borravino) y botas altas.

¡Añade esta falda a tu lista de compras invernales! Foto: Harper's Bazaar.

Si quieres dejar afuera al sweater, entonces puedes irte por esta opción con blusa romántica. Con volados, transparencias, estampado o apliques de pedrería, esta prenda será la indicada para conectar la falda de denim con tu tapado preferido. ¡No olvides de añadir botas altas y bolso!

La uses con una base más clásica, chic u osada, la falda larga de denim es el must have imprescindible para este invierno. Opta por el diseño que más se acomode a tu estilo y brilla como Pampita.