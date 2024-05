Mirá Quién Vino: hoy, Magdalena Viani

Magdalena es una de las caras más jóvenes de la vitivinicultura argentina. Se incorporó al equipo enológico de la bodega Trivento, liderado por Germán Di Césare, en el 2014, y con el paso del tiempo y de varias vendimias, llegó a alcanzar un lugar importante en el team encargado de elaborar las diferentes líneas de alta gama.

Nacida y criada en Maipú (Mendoza), dio sus primeros pasos en la vitivinicultura cuando era niña mientras pasaba el verano en la bodega de su tío.

"Talento y juventud al servicio de la industria", la definen varios enólogos mucho mayores que ella..

Magdalena presentando un vino de Trivento.

El Ping Pong

Edad: 32 años

Cargo que desempeña en su empresa: Enóloga de vinos Súper Premium y Espumantes en Bodega Trivento.

¿Dónde naciste?

En Maipú, Mendoza.

¿Tenés algún hobby?

Por el momento, disfruto mucho de hacer ejercicio bien temprano en la mañana. Me recarga de energía y cambia mi día.

¿Qué es lo que mejor sabés cocinar?

Tacos

¿Se puede tomar vino tinto con soda o con hielo?

Claro, el vino se toma como cada uno prefiera.

¿A cuáles de tus colegas admirás?

A mi tío, José Luis Biondolillo. Él me inspiró a seguir su misma profesión.

¿Choripan o sushi?

Sushi

Un lugar en el mundo…

Escocia

¿Que tomás cuándo no tomás vino?

Agua o una cerveza bien fría, según el momento.

¿Cuál es tu golosina preferida?

Gomitas (en especial las de regaliz).

¿Messi o Maradona?

Messi, aunque soy cero fútbol.

¿Boca o River?

Ninguno

Red social preferida…

Instagram

Canción favorita…

“Somebody That I Used To Know” de Gotye.

¿Cuál es la mejor película que viste?

“La La Land”.

¿Admirás o has admirado a algún político?

No

¿A qué tres famosos invitarías a cenar?

Chris Martin, Dario Barassi y Emma Stone.

Restaurante favorito…

No tengo la verdad, disfruto mucho de comer en casa.

Recomendános un vino que hagas vos y otro de algún amigo…

Golden Reserve Malbec es mi favorito y un vino que todos deberían probar por su origen y expresión. De un amigo, Gaia Malbec de Rodrigo Serrano (Domaine Bousquet).

