Minifaldas, camisas ajustadas y más: los consejos para llevar el nuevo estilo de oficina que impone TikTok

Recuerda estas dos palabras que aparecerán por todas tus redes durante el 2024: "Office Siren". TikTok ha sido el encargado de viralizar un estilo innovador que arma looks para la oficina, pero desde un punto de vista diferente al que ya conocemos. Con mucha sensualidad y sobriedad, esta tendencia arrasa en todo el mundo.

Ahora que llega el invierno a nuestro país, es el momento perfecto para poner a prueba el estilo sirena de oficina u "Office Siren". Siguiendo estos consejos esenciales para crear un look tendencia, lograrás vestir como una verdadera fashionista.

Minifaldas

Consejo 1: luce minifaladas. Foto: Hola.

Uno de los principales cambios del típico uniforme de oficina es el reemplazo de los clásicos pantalones negros por minifaldas. Estas prendas aportan más sensualidad al look, mientras que siguen con la línea elegante que caracteriza al "Office Siren". Si optas por una de cuero y en color negro, más apegada estarás a este nuevo estilo.

Camisa blanca ajustada

Algo que no se mueve de lugar en el atuendo oficinista moderno es la camisa blanca. Aunque conserva el espíritu atemporal, el "Office Siren" pone su punto especial en la forma de este ítem: dejamos atrás las formas maximalistas para darle lugar a camisas ceñidas al cuerpo que delineen tus curvas.

Traje falda-chaqueta

Como recalcamos anteriormente, las faldas se apoderan del estilo viral de TikTok y los trajes pasan a ser de falda-chaqueta. En colores oscuros como gris, negro o borgoña, estos conjuntos resumen el poder del "Office Siren". ¿Otro consejo? Opta por un dos piezas con estampado de raya diplomática.

Tapados con hombreras XXL

Consejo 4: opta por chaquetas con grandes hombreras. Foto: Vogue México.

A pesar de que las camisas se ajustan más, los abrigos buscan ampliar su volumen mediante grandes hombreras. Rectas o redondas, este detalle sobre chaquetas es infaltable si quieres cumplir a rajatabla los principios de este estilo.

Medias negras

Consejo 5: suma medias negras. Foto:Yahoo.

Y aunque casi no lo notemos, las medias translúcidas son el complemento must-have para cualquier look "Office Siren". Con vestidos, faldas lápiz o minifaldas, este tipo de medias ayuda a estilizar la figura y aporta el plus sensual que se necesita.

Estos cinco consejos resumen fielmente el estilo del que todo el mundo habla. Conviértete en una sirena de oficina durante este invierno y defiende esta tendencia en tu trabajo.