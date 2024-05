El insólito motivo por el que Kate Middleton y otros miembros reales no comen un plato típico

La realeza británica y en especial Kate Middleton está en la mira de la prensa después de haber dado a conocer que padece cáncer y que se encuentra en tratamiento de quimioterapia preventiva. La esposa del príncipe William contó todo en un video.

En este caso, se viralizó un dato relacionado a la vida de los miembros de la corona pero que no se vincula de manera directa con la princesa, aunque ella también tendría este hábito. Según el ex chef real Graham Newbould, la realeza no consume una típica comida que se prepara alrededor del mundo.

Kate Middleton tiene 42 años.

Se trata de los sánguches que tienen forma cuadrada, es decir, una gran parte de ellos. "Los miembros de la realeza nunca comen sándwiches cuadrados porque la tradición dice que cualquiera que les presente comida con bordes puntiagudos está tratando de derrocar el trono de Inglaterra", pronunció según cita el medio Marca.

Isabel II falleció a sus 96 años.

Las emotivas palabras de Sarah Ferguson a Kate Middleton

"Todos mis pensamientos y oraciones están con la princesa de Gales mientras comienza su tratamiento”, escribió Sarah Ferguson en una publicación de Instagram.

Y agregó: "Sé que estará rodeada del amor de su familia y que todos orarán por el mejor resultado. Como alguien que ha enfrentado sus propias batallas contra el cáncer en los últimos meses, estoy llena de admiración por la forma en la que habló públicamente sobre su diagnóstico y sé que será de gran ayuda para crear conciencia".