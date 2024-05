Aprende a llevar un traje de cuero este otoño, al estilo de Anne Hathaway

Pocas se animan pero la moda lo dicta: el traje de cuero es una de las tendencias que no debemos saltear esta temporada. Perfecto para el otoño o el invierno, este conjunto que reúne vibras rockeras y sensuales, puede convertirse en tu compañero del mes, tal como lo ha defendido Anne Hathaway esta semana.

La actriz encandiló con su elegancia y glamour durante una de sus apariciones en la promoción de su película, "The Idea of You", en la que optó por un traje de cuero negro, camisa blanca abotonada hasta el cuello, corbata, pantalones ajustados, blazer con hombreras y chaleco.

Anne Hathaway se mostró con un traje de cuero ideal para el otoño. Foto: Instagram @elle_ukraine.

Acompañada de unos stilettos negros y gafas de sol, Anne Hathaway volvió a darnos una lección de estilo digna de Hollywood. Con solo un traje de cuero y camisa blanca, la celebritie triunfó de manera simple y acertada, pero ¿qué debemos tener en cuenta para lograr ese efecto? ¡Lée estos consejos!

El total look nunca falla

Siguiendo estos tres consejos, podrás replicar el look de la actriz. Foto: Who What Wear.

Con esto nos referimos a que apostar por un estilismo en un solo color es una manera de asegurarse el triunfo. Con un traje de cuero, esta tarea se vuelve aún más fácil: solo debes optar por un conjunto que te favorezca y combinarlo con ítems en el mismo color. En este caso, podemos confirmar lo bien que luce esta apuesta en la fotografía superior, en la que la influencer marcó su estilo con el total black.

Elige la gama de los neutros

Aprende a llevarlo con elegancia y actitud. Foto: PopSugar UK.

Tanto para el traje de cuero como para las piezas que lo acompañarán, la regla de los neutros es la que más puede ayudarte. Además de ser colores clásicos, funcionan bien juntos y estilizan cualquier silueta. Así lo confirmamos con este look de Bella Hadid con traje verde bosque e ítems en negro.

Pon el foco en la parte superior o inferior

¡Aprovecha la temporada para convertir el traje de cuero en tu aliado! Foto: Deavita.

Aquí desglosamos un consejo útil - no solo para usar traje de cuero, sino para conseguir armonía en cualquier estilismo: si la prenda superior es la que capta la atención, la inferior debe acompañar y no luchar por el foco. Esto quiere decir que debes conocer tu silueta y decidir cuál será la zona que resaltará sobre la otra.

Por ejemplo, si cuentas con una figura de tipo ovalada o triangular, el enfoque debe apoyarse en el área superior, y de esa manera equilibrar con el área inferior del cuerpo, que es la que naturalmente luce más prominente.

Otra clave que debes poner en mente es aquella relacionada con la compra de este traje. La calidad y el ajuste de las prendas es fundamental si quieres que tu look sea un 10, ya que estas bases son necesarias para realzar tu figura y el conjunto en sí.

Contemplando la imagen de Anne Hathaway y sumando estos consejos, podemos asegurarte que podrás alcanzar un resultado increíble con tu traje de cuero durante este otoño.