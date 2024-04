Lo dicen los especialistas: tres prioridades que llevan a la felicidad

La búsqueda de la felicidad es una constante en la vida de las personas, pero ¿qué nos dice la ciencia y los expertos al respecto? Según el profesor de la Universidad de Harvard, Arthur Brooks, la felicidad no es un destino, sino una dirección. En su último libro con Oprah Winfrey, "Build the life you want" (Construye la vida que quieres), revela las tres prioridades que todas las personas felices activan constantemente en sus vidas.

Tres prioridades para alcanzar la felicidad, según un profesor de Harvard.

1. Elegir el disfrute sobre el placer

Según Brooks, el disfrute y el placer no son sinónimos. Mientras que el placer es algo que nos sucede de manera pasiva, el disfrute es una experiencia consciente que creamos con nuestro esfuerzo. "El placer es el mareo que se obtiene con un poco de alcohol; el disfrute es la satisfacción de un buen vino", explica. El disfrute es más duradero y consciente que el placer. Además, podemos enriquecer el disfrute con elementos como las relaciones y los recuerdos. Un buen recuerdo de una comida compartida con amigos puede traer sentimientos positivos mucho tiempo después de que la experiencia haya terminado.

2. Conocer el secreto de la satisfacción

Brooks señala que la satisfacción es la alegría que sentimos tras esforzarnos por lograr algo. Las cosas que nos exigen esfuerzo son las que más valoramos. "Todos los seres humanos tenemos que luchar, esforzarnos y sacrificarnos. Necesitamos el desafío y el esfuerzo en nuestras vidas, porque así es como ganamos algo", afirma. La satisfacción de lograr nuestras metas y objetivos nos brinda una sensación de logro y plenitud que el placer pasajero no puede igualar.

3. Tener un propósito en la vida

Para Brooks, todas las personas felices tienen un propósito que da sentido a sus vidas. Este propósito se divide en tres dimensiones según los psicólogos Frank Martela y Michael F. Steger:

Coherencia : La comprensión de que las cosas suceden en nuestras vidas por una razón. Aunque no siempre podemos modificar nuestra narrativa en el momento en que ocurren los eventos, podemos reinterpretarlos y encontrarles sentido con el tiempo.

: La comprensión de que las cosas suceden en nuestras vidas por una razón. Aunque no siempre podemos modificar nuestra narrativa en el momento en que ocurren los eventos, podemos reinterpretarlos y encontrarles sentido con el tiempo. Finalidad: La creencia de que estamos vivos por algo, un propósito o misión de vida que nos guía y motiva a alcanzar nuestras metas y objetivos.

La creencia de que estamos vivos por algo, un propósito o misión de vida que nos guía y motiva a alcanzar nuestras metas y objetivos. Significado: La convicción de que nuestra vida tiene valor y que el mundo sería diferente sin nuestra existencia. Es la seguridad de que aportamos algo único y valioso al mundo.

En resumen, la felicidad no se encuentra en la búsqueda constante de placeres efímeros, sino en elegir el disfrute consciente, encontrar satisfacción en los desafíos y vivir con un propósito que dé sentido a nuestra vida. Según Arthur Brooks, estas tres prioridades son las "proteínas, carbohidratos y grasas" que alimentan nuestra felicidad y nos guían hacia una vida plena y significativa.