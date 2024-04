Llega una feria de indumentaria increíble: exclusivas marcas, descuentos y ofertas

Antes de que comience el invierno, hacemos una revisión del armario y la mayoría de las veces toca renovar alguna prenda o queremos invertir en algo que no hemos usado. Al mismo tiempo, buscamos cuidar nuestro dinero y no comprar lo primero que vemos, ya que los precios en indumentaria y calzado no han disminuido.

Por suerte, Otra Vuelta logra una feria en la que podrás conseguir esas prendas que tanto te gustan a precios extra accesibles. ¡A continuación, toda la información!

El evento

Otra Vuelta vuelve con su esperada feria presencial este 10 y 11 de mayo. Foto: Freepik.

Otra Vuelta es la encargada de organizar esta feria presencial, previa al invierno, para que inviertas en todo lo que deseás antes del comienzo de la nueva temporada. Tanto el 10 de mayo (viernes) como el 11 (sábado), las chicas del showroom estarán presentes en su local, ubicado en Avenida Arístides Villanueva 444, de Ciudad de Mendoza, para asesorarte en marcas, categorías, talles y todas las dudas que tengas.

A partir de las 10 y hasta las 18 horas, las puertas estarán abiertas al público para que puedas acercarte al horario que más te convenga. ¿Qué vas a poder comprar? ¡Te contamos!

¡Sorpresa!

Podrás encontrar prendas nuevas y en tendencia a precios extra accesibles. Foto: Freepik.

Como ya expresamos al comienzo de la nota, Otra Vuelta ofrecerá prendas de marcas nacionales como internacionales a precios accesibles para que puedas llevarte todo lo que necesitás para este invierno. La increíble noticia es que podrás acceder a 400 prendas nuevas, que no se encuentran en la tienda online, y que vas a poder llevarte durante ese fin de semana. ¡Te enseñamos algunas!

Opción para mujer. Foto: Otra Vuelta.

Blazer Senso: $25400. ¡Conseguílo acá!

Opción para hombre. Foto: Otra Vuelta.

Sweater Banana Republic: $17400. ¡Conseguílo acá!

Opción para niña. Foto: Otra Vuelta.

Camisa Polo: $13460. ¡Conseguíla acá! Opción para niño. Foto: Otra Vuelta.

Jeans Levi's: $8000 ¡Conseguílo acá! Opción para bebés. Foto: Otra Vuelta.

Enterito Cheeky: $2400. ¡Conseguílo acá!

Gran sorpresa

Además de esta propuesta, podrás acceder a un descuento extra mediante un formulario exclusivo para el viernes 10 y sábado 11 de mayo. Lo único que debés hacer es completar el siguiente formulario (¡haciendo clik acá!) y recibirás en tu correo electrónico el código de descuento para usar en prendas seleccionadas en la feria.

Marcas y medios de pago

Uno de las grandes ventajas es que podés abonar con el medio de pago que más te convenga. Foto: Freepik.

En cuanto a marcas, en la feria de Otra Vuelta vas a descubrir firmas nacionales como Jazmín Chebar, Cher, Rochas, La Dolfina, Cardon, Como Quieres, entre otras. Si te interesa el rubro internacional, entonces también podrás obtener prendas de Zara, H&M, Levi's, Adidas, Nike, Gap, Michael Kors y muchas más.

Aparte de los descuentos, multiplicidad de marcas y cientos de prendas, vas a poder comprar con el medio de pago que más te convenga: tarjeta de crédito y débito, transferencia, Mercado Pago y efectivo, con el objetivo de que vos y toda tu familia puedan renovar su armario de invierno.

Recordá: el viernes 10 y sábado 11 de mayo tenés la oportunidad de asistir a la feria presencial más accesible y exclusiva. ¡No te la pierdas!

Datos de contacto

Si querés saber más podés comunicarte a través al sitio de Instagram @otravuelta.feria, o al celular 2614689917. Por supuesto, no dejes de consultar la página web: www.otravueltaferia.com.

Si estás en Mendoza, podés visitar el showroom en Av Arístides Villanueva 444, Ciudad de Mendoza y conocer de cerca todas nuestras prendas.