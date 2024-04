Mirá Quién Vino: hoy, Matías Morcos

El trabajo de Matías Morcos ha sido reconocido por periodistas de vinos sumamente prestigiosos a nivel mundial. Este apasionado joven pone en valor al Espe de Mendoza y a las tierras de San Martín, Junín, Rivadavia y Santa Rosa.

Licenciado en Enología perteneciente a una familia de viticultores. Es uno de los jóvenes con mayor proyección en el vino argentino de la actualidad. En 2020 fue elegido "revelación" por la prestigiosa Guía Descorchados. Y recientemente obtuvo una importante distinción en Decanter por un vino de uva criolla. Gran abanderado de la zona Este de Mendoza.

Mati Morcos: una joven promesa que ya es realidad y éxito en el mundo del vino argentino.

El ping pong

Edad: 28 años

Cargo que desempeña en su empresa: Enólogo en Morcos Wines, más todo lo demás (como pequeña pyme todos hacemos de todo).

¿Dónde naciste?

San Martin, en Mendoza. A 200 metros de la famosa cancha del “Chacarero”.

¿Tenés algún hobby?

Leer, leer y leer.

¿Qué es lo que mejor sabés cocinar?

Difícil, soy malo para la cocina. Pero panificados y masas, todo lo que fermente.

¿Se puede tomar vino tinto con soda o con hielo?

Se puede y se debe, el vino es para disfrutar como quieras.

¿A cuáles de tus colegas admirás?

A muchos, difícil de responder solo algunos nombres. Argentina se está reinventando y hay mucha gente haciendo cosas increíbles.

¿Choripan o sushi?

Banco al sushi. Pero cualquier “sanguchito” de carne asada, especialmente el choripán, no tienen competencia en Argentina.

Un lugar en el mundo…

Mendoza, siempre.

¿Que tomás cuándo no tomás vino?

Mate a full todo el día.

¿Cuál es tu golosina preferida?

Soy un gordito fan de todos los chocolates del universo Oreo.

¿Messi o Maradona?

Messi por todo lo extra futbolístico.

¿Boca o River?

River Plate de Marcelo Gallardo.

Red social preferida…

X / twitter, por lejos la mejor red social del mundo.

Canción favorita…

“El Rey” de Intoxicados.

¿Cuál es la mejor película que viste?

“El Padrino”, hermosa.

¿Admirás o has admirado a algún político?

Ojalá admiremos todos a Milei en el corto plazo, ojalá le vaya bien.

¿A qué tres famosos invitarías a cenar?

Papa Francisco, Elon Musk y Joaquín Sabina.

Restaurante favorito…

Difícil, hay muchos. Si esta noche pudiera elegir donde ir, iría a “Anchoíta” en Buenos Aires.

Recomendanos un vino que hagas vos y otro de algún amigo…

Nuestro recomendaría probar la Criolla, que justo viene de ser Wine of The Year para Decanter. De amigos, hoy recomendaría todo lo que está haciendo Fede Gambetta. Me “emborracharía” con todos sus vinos (risas).

Sobre The Wine time y la sección

El sitio especializado en la comunicación de novedades del mundo del vino, The Wine Time, colabora con MDZ con esta sección lúdica y que nos permitirá conocer "el lado B" de los winemakers argentinos.

"Mirá quien vino" es una sección que, a través del formato de entrevista rápida y liviana, podemos relajarnos y adentrarnos en las preferencias, gustos e inclinaciones de los responsables de hacer grandes vinos que nos enorgullecen y ubican en el mundo como uno de los países más reconocidos de la industria.