Mirá Quién Vino: hoy, Jorge Cabeza

Nacido en Mendoza, Jorge Cabeza tiene pasión por la vid que lo guió primero hacia la escuela agrícola y luego a la licenciatura en Enología.

Durante sus estudios, Cabeza acumuló experiencia a través de cosechas realizadas en Trapiche, Viña Cobos y Bodega Cruz de Piedra. También pasó un tiempo en Francia, primero en un curso de formación en el INRAE y luego en Domaine Pierre Gaillard en el Ródano. Luego de un breve paso por Viña Veramonte en Chile, en 2008 Cabeza se incorporó a Bodegas Salentein, haciendo su camino hasta convertirse en Enólogo Senior en 2019 con responsabilidad sobre las líneas premium de la bodega.

Jorge, en una foto entre viñedos franceses.

El Ping Pong

Edad: 41 años

Cargo que desempeña en su empresa: Senior Winemaker de Bodega Salentein (Luxury Portfolio).

¿Dónde naciste?

En Luján de Cuyo, en Mendoza.

¿Tenés algún hobby?

Tengo varios, pero me quedo con jugar al fútbol.

¿Qué es lo que mejor sabés cocinar?

La verdad es que disfruto muchísimo de la comida, pero no soy un gran cocinero. Si tengo que elegir algo, me inclino por la parrilla.

¿Se puede tomar vino tinto con soda o con hielo?

Sí, obvio. Se puede tomar de todas las maneras que quieras y disfrutes. Muchas veces pienso que es una pena diluirlo pero si te gusta así, adelante.

¿A cuáles de tus colegas admirás?

A muchos, pero a Pepe Galante sobretodo, ha sido mi gran maestro por muchos años. También hay muchos otros colegas que admiro, pero no quiero nombrarlos porque me olvidaría de alguno seguramente.

¿Choripan o sushi?

Es como elegir entre Pinot o Malbec (risas). Me gustan ambos, depende el momento y el lugar.

Un lugar en el mundo…

Sacando Mendoza de la discusión, Francia.

¿Que tomás cuándo no tomás vino?

Agua y gin tonic.

¿Cuál es tu golosina preferida?

Gomitas

¿Messi o Maradona?

Messi

¿Boca o River?

Boca

Red social preferida…

Tik tok, es la que más me entretiene.

Canción favorita…

Tengo muchas y de muchos géneros distintos. Pero me quedo con “Zamba por Vos” porque me trae lindos recuerdos y nunca me canso de escucharla.

¿Cuál es la mejor película que viste?

Me encantan las películas y hay un listado de varias posibles. Pero elijo una que siempre tengo presente que es “Cinema Paradiso”.

¿Admirás o has admirado a algún político?

No

¿A qué tres famosos invitarías a cenar?

Ginóbili, Ricardo Darín y Messi. Y le diría a Guille Cóppola que venga para la sobremesa.

Restaurante favorito…

“Amoramar” en Lima (Perú).

Recomendanos un vino que hagas vos y otro de algún amigo…

Numina Pinot Noir de los nuestros y “Tato” de Solito Va de Leandro Velázquez.

